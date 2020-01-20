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Почему мужчины больше подвержены раку: объяснение генетиков

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Мужчины болеют на рак чаще, чем женщины / unsplash.com

Известно, что мужчины чаще болеют онкологическими заболеваниями, чем женщины. Однако почему так происходит, до сих пор не было известно. Генетики выяснили в чем причина.

Новое исследование международной группы ученых указывает, что ключевым фактором является функциональное нарушение функции ключевых генов Y-хромосомы – половой хромосомы мужчин, пишет EurekAlert.

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Суть исследования

В исследовании участвовали 9 тысяч мужчин с различными типами опухолей.

Если в Y-хромосоме нарушалась функция шести ключевых генов, риски рака увеличивались,
– отмечают ученые.

Генетики говорят, что именно эти гены участвуют в регуляции клеточного цикла, а нарушения могут привести к развитию опухоли.

Стоит отметить, если копии генов присутствуют и на Х-хромосоме, и если копии мутируют в тех же клетках, то защитные функции против раковых клеток – теряются.

Мужчины не только чаще болеют онкологическими заболеваниями, но и течение заболевания у них значительно хуже, а риск смертности – выше,
– отметил соавтор исследования Хуан Гонсалес.

Такое понимание биологических особенностей между полами имеет решающее значение для определения стратегий лечения рака.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Новости Здоровье Здоровье Медицина Онкозаболевания Лечение
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