24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Почему мужчины чаще умирают от рака

68 Читати новину українською
Рак у мужчин / unsplash.com

Мужчины на 16 процентов чаще болеют раком, чем женщины, и на 40 процентов чаще умирают. Оказалось, что преимущественно в этом виноваты они сами.

Исследования, которые проводили по всему миру, показали, что среди мужчин самыми распространенными видами рака, которые вызывают смерть, являются опухоли простаты, легких, кишечника, поджелудочной железы, мочевого пузыря, пишет Times Now.

Также на тему: 4 самых распространенных вида детского рака и их симптомы

Ученые отмечают, что на самом деле нет существенной биологической причины, которая бы объясняла повышенную заболеваемость мужчин раком по сравнению с женщинами. Это отличие они связывают с влиянием искусственных факторов.

Чоловіки пізно звертаються за допомогою до лікарів
Мужчины поздно обращаются за помощью к врачам /unsplash.com

Почему мужчины чаще болеют и умирают от рака?

Факторы образа жизни. По словам медиков, курение, употребление алкоголя, быстрый набор веса, отсутствие физических упражнений – все это увеличивает риск развития некоторых видов рака.

Невнимание к симптомам. Мужчины склонны закрывать глаза на свои симптомы – скрывать их или просто не распознавать из-за незнания. В результате, когда у них диагностируют рак, он может быть на поздней стадии.

Поздняя диагностика онкозаболеваний у мужчин фиксируется гораздо чаще, чем у женщин. Они неохотно посещают врачей и контактируют с ними для получения консультаций.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Коронавирус из Китая: последние новости
сегодня
41760
Автор: Александр Бевза
Теги: Здоровье Новости Здоровье Лечение Мужское здоровье Онкозаболевания
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
4 февраля 16:47 Как не заболеть раком: советы ведущего онколога
Олександр Бевза 6756
4 февраля 11:00 Диагноз "рак": как принять и поддержать
Олександр Бевза 2015
3 февраля 19:00 Как понять, что ваш ребенок склонен к суициду
4650
2 февраля 09:47 Что такое овуляция: как ее рассчитать, основные симптомы
Оксана Вербіцька 74147
31 января 21:21 Грозит ли украинцам новый коронавирус из Китая
Анастасія Кушпіт 7877
Новости
Больше новостей
Залиште відгук