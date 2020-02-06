Почему мужчины чаще умирают от рака

Мужчины на 16 процентов чаще болеют раком, чем женщины, и на 40 процентов чаще умирают. Оказалось, что преимущественно в этом виноваты они сами.

Исследования, которые проводили по всему миру, показали, что среди мужчин самыми распространенными видами рака, которые вызывают смерть, являются опухоли простаты, легких, кишечника, поджелудочной железы, мочевого пузыря, пишет Times Now.

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Ученые отмечают, что на самом деле нет существенной биологической причины, которая бы объясняла повышенную заболеваемость мужчин раком по сравнению с женщинами. Это отличие они связывают с влиянием искусственных факторов.



Мужчины поздно обращаются за помощью к врачам /unsplash.com

Почему мужчины чаще болеют и умирают от рака?

Факторы образа жизни. По словам медиков, курение, употребление алкоголя, быстрый набор веса, отсутствие физических упражнений – все это увеличивает риск развития некоторых видов рака.

Невнимание к симптомам. Мужчины склонны закрывать глаза на свои симптомы – скрывать их или просто не распознавать из-за незнания. В результате, когда у них диагностируют рак, он может быть на поздней стадии.

Поздняя диагностика онкозаболеваний у мужчин фиксируется гораздо чаще, чем у женщин. Они неохотно посещают врачей и контактируют с ними для получения консультаций.

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