Почему мужчины не изменяют: три причины

Когда мы говорим о верности, то ошибочно утверждать, что каждый мужчина изменяет, или же каждый второй. На самом деле все зависит от человека, его убеждений, чувств к партнеру, и тому подобного.

Сексолог-психолог Наталья Касарина назвала три причины, по которым мужчины не будут изменять.

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1. У него низкая сексуальная конституция

Это значит, что мужчина не нуждается в этом, ему не хочется изменять. Секса с женой ему более, чем достаточно. И даже если мимо пройдет Моника Беллуччи, он просто поправит свои очки и пойдет кушать блины со сметаной.

По словам психолога, это нормальное явление.

2. Мужчине страшно

Он не изменяет, потому что ему страшно потерять комфорт. Выйти из зоны этого комфорта для него дорого обходится. И он не видит объективных причин рисковать.

Так, он может смотреть на других девушек/женщин и фантазировать в мыслях, но не больше.

И это тоже нормально. Страх – стандартная защитная функция организма.

3. Он так решил. Принял осознанное решение

Такое решение принимают взрослые и успешные люди, которые самостоятельно несут ответственность за свою жизнь и поступки.

Они принимают это решение в отношении любимой женщины или просто матери своего ребенка, когда может и любви нет, но это его выбор и он его уважает.

И никакие манипуляции, танцы живота, массаж ног, длинные юбки, блины с пирогами, кроткий взгляд, ничего! Ничего не повлияет на решение мужчины не изменять своей девушке/жене. За исключением если мужчина этого хочет и может позволить себе несколько женщин.

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