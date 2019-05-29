Почему мужчины симулируют оргазм

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Почему мужчины симулируют оргазм
Почему мужчины симулируют оргазм / blikk.hu

Существует такое мнение, что главным доказательством мужского оргазма является эякуляция (выделение семенной жидкости из мочеиспускательного канала). Но это не совсем верно.

Существует эмоциональный и физиологический оргазм, а эякуляция – это пик телесных ощущений. Что происходит в мозге у мужчины – неизвестно.

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Мужской оргазм и эякуляция – это не одно и тоже, отмечает сексолог Анна Клименко. А из этого следует, что проверить подлинность оргазма не сложно.

Канадские сексологи опубликовали результаты исследования, которое показало, что каждый мужчина (возраст от 30 лет до 64 лет), который принимал участие в их опросе, хоть раз в жизни имитировать оргазм.

Так что да, мужчины тоже симулируют. Не все, но редко. И совершенно точно не на постоянной основе.

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Почему мужчины симулируют оргазм

1) Чтобы не обидеть или разочаровать партнершу.

2) Чтобы не мучить партнершу слишком длинным сексом в случае, когда закончить не получается.

3) Чтобы скрыть нежелание заниматься сексом.

И в большинстве случаев мужчина готов изобразить что угодно, лишь бы не пришлось полночи объяснять женщине, что пошло не так.

Главное нужно понять – не стоит искать виновных. Их просто может не быть, или оба партнера виноваты в этом – кто-то не выложился на полную, кто вечно недоволен, кто хочет сохранить отношения, а кто-то стремится поскорее все закончить.

Если вы почувствовали, что мужчина имитирует оргазм, не нужно его упрекать, не нужно заострять на этом внимание и тем более не стоит пытаться довести его до экстаза.

Оптимальный вариант – поговорить и узнать о его тайных фантазиях и желаниях, расспросить, что ему больше нравится в сексе и реализовать эти мечты.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Секс Психология
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