Почему мужчины живут меньше женщин: в ВОЗ назвали причины

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Почему мужчины живут меньше женщин
Почему мужчины живут меньше женщин / dlife.com

Всемирная организация здравоохранения ежегодно исследует статистику человечества. В 2019 году она посвящена вопросу разницы продолжительности жизни мужчин и женщин.

Эксперты подготовили доклад и обнародовали его 4 апреля, пишет издание Der Spiegel.

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Согласно прогнозам ученых, в 2017 году родится 141 миллион детей. При этом преимущество будет на стороне мужского пола: родится 73 миллионов мальчиков и только 68 миллионов девочек. Сегодня мужчины доживают до 70 лет, а женщины – до 74.

Другой вывод гласит: женщины дольше остаются здоровыми. Так, по данным ВОЗ, родившихся в наше время женщины имеют крепкое здоровье в среднем почти 65 лет, в то время как мужчины смогут сохранить свое здоровье в течение 62 лет.

Третьим выводом стали различные причины, которые в той или иной ситуации приводят к смерти мужчин. Среди них – рак легких, ДТП и ишемические болезни сердца. Статистика свидетельствует: 33 из 40 наиболее частых причин смерти сильнее влияют на мужчин. Эксперты отметили, что иногда на продолжительность жизни может повлиять и генетическая предрасположенность. По их словам, женщины имеют более сильную иммунную систему.

Жінки мають сильнішу імунну систему, – ВООЗ
Женщины имеют более сильную иммунную систему, – ВОЗ

Мужчины также чаще работают в транспортной сфере. Для них риск погибнуть в ДТП начиная с 15 лет более чем в два раза превышает такой риск у женщин.

Также исследователи установили, что продолжительность жизни зависит от развитости страны, в которой проживает человек. В первую очередь это связано с протеканием беременности. Так, в странах с низким уровнем доходов во время беременности или родов умирает каждая 41-я женщина, в то время как в развитых смертность приходится на одну из 3500 женщин.

Если мужчины и женщины страдают от одних и тех же заболеваний, то мужчины, как правило, позже обращаются за помощью, что, среди прочего, приводит к развитию у них осложнений. В результате этого мужчины чаще умирают, например, от СПИДа.

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Теги: Статистика Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь ВОЗ
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