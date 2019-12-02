Почему мы иногда говорим то, о чем потом жалеем

Часто за "сказанным на автомате" скрывается то, что человек не хотел бы говорить на самом деле, однако это может сильно повлиять на отношения с людьми.

Исследователи Чикагского университета провели 8 экспериментов и поделились тремя из них, сообщает Medical Xpress.

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Во время первого исследования специалисты обнаружили, что встревоженные люди эмоционально "пускаются во все тяжкие" значительно больше, чем те, кто чувствуют себя спокойно.

Второе исследование было посвящено поведению онлайн-троллинга. Оно показало, что люди с большей вероятностью выдают себя, когда их злят и нарушают личные границы.

Больше всего люди ссорятся во время стресса

Третье исследование удивило выводами, ведь во время него оказалось, что люди склонны выплеснуть свои эмоции и секреты после физических упражнений.

Неправильное высказывание в неподходящий момент может создать неудобство, обиду, нарушить доверие между людьми. Политики и руководители, кажется, делают это постоянно. Нам действительно нужно приложить дополнительные усилия, чтобы контролировать то, что выходит из наших уст во время стресса,

– отметил один из авторов исследования доктор Брент Кокер.

Также он добавил, что это может объяснить, почему большинство людей ссорятся во время праздников.

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