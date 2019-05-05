Почему мы так любим вкус кофе и пива: объяснили феномен

Американские ученые провели исследование, чтобы выяснить, почему некоторые люди любят горькие вкусы пива и кофе, а некоторые предпочитают сладкие напитки.

Исследователи из Северо-Западного университета США пытались найти причину феномена в генах, отвечающих за вкусовое восприятие, пишет Northwestern.

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Чрезмерное употребление сладких напитков приводит к ряду проблем со здоровьем, а вот употребление алкогольных напитков может иметь летальный исход.

Генетики изучили данные состояния здоровья 336 тысяч человек.

Специалисты разделили напитки на горькие (чай, кофе, пиво, ликер, вино, грейпфрутовый сок) и сладкие (газировка, подслащенные напитки и соки) и проанализировали, сколько и как часто люди их употребляли.

Полученные данные сопоставили с генетическим исследованием.

В результате выяснилось, что различия в генах людей никак не влияли на их вкусовые предпочтения. Участники исследования выбирали напитки с учетом эффекта, который они хотели от них получить.

Некоторые люди предпочитают кофе и другие напитки, содержащие кофеин стимуляторы, ведь они приводят к притоку сил и состоянию эйфории.

Алкоголь же употребляют из-за успокаивающего эффекта, который вызывает этанол. С помощью подобных напитков они могут справиться со стрессами и проблемами в жизни. Участники эксперимента готовы их принимать даже в том случае, если вкус им не нравится.

То есть, людям нравится пить кофе или алкоголь из-за эффекта от напитков.

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