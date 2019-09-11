Почему нам снятся те или иные сны

Люди видят сновидения во время быстрой фазы сна. Это фаза, когда сновидения являются наиболее яркими и выразительными.

Во время сна могут быть вовлечены все наши органы чувств. Мозг использует те же нейронные сети, что и в реальной жизни, а потому наши чувства во сне могут быть достаточно реалистичными и сильными, отмечает нейроученый Эрман Мисирлисой.

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Чтобы люди не начали во сне эти сновидения реализовывать, мозг подавляет моторную систему, снижает подвижность мышц и иногда парализует их. А вот содержание наших снов зависит от личности человека и его интересов.

Именно потому, что процессы деятельности мозга во сне и в реальности похожи, мы иногда не можем понять состоялось это во сне или наяву.

Ученые еще спорят о том, похожи ли больше наши сновидения на восприятие – то, что мы уже видели в реальной жизни или на воображение.

Некоторые теории предполагают, что мы видим сны благодаря активизации сенсорных систем нижнего уровня, соответствующие, например, за зрение. Затем активность распространяется на другие участки мозга, которые предоставляют понимание контекста и создают видение.



Содержание снов зависит от характера личности

Другая теория предполагает, что все немного наоборот: сначала из наших взглядов, мыслей и желаний создается история, а затем к этому добавляются ощущения.

Зачем нам видеть сны? Это довольно спорный вопрос в мире науки, а потому есть теорий много.

Некоторые ученые предполагают, что содержание снов связано с нашими действиями и поведением в течении дня.

Например, в одном исследовании 2010 года люди рассказывали о снах, связанных с катанием на лыжах после того, как играли в компьютерную игру, где виртуально находились на лыжах.

Нельзя сказать, что мозг во сне полностью воспроизводит наш опыт в течении дня. Скорее трансформирует его элементы в необычной ситуации.

Эксперименты на людях и животных показывают, что одной из ключевых функций сна может быть повторение недавно изученной информации. В этом случае мозг выступает тестовой платформой для новых впечатлений.

Согласно другой теории, сны – это возможность мозгу проработать тревоги без угрозы для жизни.