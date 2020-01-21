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Почему наушники могут быть источником инфекций и причиной ухудшения слуха

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Наушники могут быть источником инфекций / unsplash.com

Все мы привыкли пользоваться наушниками: в транспорте, чтобы слушать курсы и дистанцироваться от шума, дома, чтобы отдохнуть в компании любимой музыки. Сложно представить, но такая невинная на первый взгляд вещь, как наушники могут представлять опасность для здоровья.

Если не очищать наушники должным образом, они могут быть местом скопления многих неприятных бактерий. Особенно это касается наушников, которые плотно прилегают к ушному каналу, в частности Apple AirPods или EarPods, пишет Real Simple.

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Чем опасны бактерии на наушниках

Если вы не очищаете свои наушники регулярно, они являются потенциальным источником заболеваний. Согласно данным медицинского центра Whittier Hospital, грязные наушники могут провоцировать аллергические реакции, сыпь и инфекции.

В наушниках содержится в 2 708 раз больше бактерий, чем в обычной доске для нарезки продуктов, в 6 раз больше бактерий, чем в кухонной раковине, и в 330 раз больше бактерий, чем на кухонном столе,
– отметили специалисты.

Наушники могут блокировать выход серы/Фото:Unsplash

Если вы не дезифицируете наушники, в тот момент, когда вы их надеваете, грязь и бактерии, которые на них накопились, попадают в ваши уши. К тому же, специалисты отмечают, что наушники могут способствовать накапливанию ушной серы.

Длительное ношение наушников может задерживать ушную серу, которая должна выходить естественным образом. А накопление серы может ухудшать слух. Следовательно, чистить наушники следует раз в неделю, важно также не делиться наушниками с другими – это негигиенично.


Делиться наушниками негигиенично/Фото:Unsplash

Как чистить наушники

У Apple есть несколько советов по чистке наушников, которые помогут предотвратить заражение. Все что нужно-это "мягкая, сухая безворсовая ткань", ватный тампон и вода. Используя ткань, сотрите грязь на поверхности вкладки.

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Затем следует деликатно очистить сетки микрофона и динамиков влажной тканью. Перед использованием дайте наушникам высохнуть.

Для дополнительной чистки и дезинфекции наушников, можно приобрести спиртосодержащие салфетки для оргтехники. Они продаются в магазинах канцелярии, или онлайн.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Профилактика заболеваний
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