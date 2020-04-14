Почему не надо делать тест на коронавирус самостоятельно дома: объяснение Супрун

В Украине некоторые аптеки закупили тесты на коронавирус, поэтому существует возможность самостоятельно провериться на COVID-19. Однако, почему лучше довериться врачам и не проводить тестирование в домашних условиях, – читайте дальше.

Об этом написала экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун.

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По ее словам, расширение доступа к тестированию может быть хорошим решением для усиления борьбы с коронавирусом, ведь таким образом можно быстрее выявить больных.

Но возможность самостоятельно делать тест без четкого алгоритма как действовать в случае получения положительного или отрицательного результата может быть опасна. Почему? Прежде всего, из-за отсутствия четких рекомендаций по применению таких тестов,

– отметила экс-глава Минздрава.

Для получения точного результата на наличие коронавируса исследования должен проводить врач.



Тестирование на коронавирус должен проводить врач / Getty Images

Самостоятельное выполнение теста несет риски, что пациенты воспользуются им неправильно. К примеру, люди могут неправильно отобрать кровь и внести слишком малое или большое количество крови в лунку, неправильно зафиксировать время для считывания результата, выполнять его в неподходящих для этого условиях в целом. А это все влияет на точность результата.

"Поэтому люди могут получить ошибочный (положительный или отрицательный) результат. В обоих случаях это опасно. Быстрый тест – это тест на определение антител, а не на выявление вируса. В зависимости от особенностей производства, он способен обнаружить антитела вируса в среднем после 4-7 дня инфицирования. Поэтому если результат отрицательный – это может создать ложную иллюзию, что все в порядке", – отметила Супрун.

Что означает положительный результат теста на коронавирус?

– Человек уже давно переболел и тест показывает наличие иммунитета.

– Болезнь в разгаре. Поэтому надо сообщить врачу и соблюдать правила самоизоляции до того, как положительный результат не будет подтвержден или отменен ПЦР тестированием.

Утилизация. Использованные тесты в помойку выбрасывать нельзя, важно позаботиться о правильной утилизации, ведь для их выполнения используются образцы крови.

Статистика больных. Исследования в домашних условиях разрушает алгоритм выявления инфицированных людей, который существует сейчас. Необходимо, чтобы результат теста попал в статистику.

Супрун подчеркнула, если у человека есть причина делать тест, то лучше обращаться к семейному врачу, а не идти в аптеку.



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