Почему не нужно помогать ребенку делать домашние задания

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Домашнее задание
Домашнее задание / pixabay.com

Школьники, которым родители проверяют домашние задания, получают оценки ниже тех, кто все делает сам.

К такому выводу пришли исследователи из Университета Овьедо (Испания). Ученые проанализировали успеваемость более 26 000 школьников 13-14 лет на контрольных в 2010 году.

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Также исследователи выяснили, что 86% мам и 63% пап спрашивают у подростков, что им задали, а 61% и 47% соответственно проверяют, все ли уроки сделаны. Четверо из десяти родителей помогают детям решать задачи и писать сочинения.

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Психологи выделили два подхода в воспитании: коммуникативный и контролирующий. В основе первого – общения: родители интересуются, как у ребенка дела в школе, о чем рассказывали на уроке, какие у него отношения с одноклассниками, но не о домашние задания.

Второй подход основан на контроле: родители спрашивают у ребенка, что задали, говорят ему, что нужно сделать, и проверяют результат.

Самостоятельные школьники получают в сумме на 20 баллов (учитывая десятибалльную систему оценки) больше, чем ученики, привыкшие ждать помощи. Отмечается, что вторые отстают от первых примерно на полугодие.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Образование Дети
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