Почему не получается забеременеть и что с этим делать: советы гинеколога

Вы стоите на голове после близости, ежедневно занимайтесь сексом, а беременность не наступает? Ошибки и проблемы возникают при планировании беременности – эта информация будет сверхважной для всех молодых пар.

Об этом в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 сообщила кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог гинекологического отделения Львовской областной клинической больницы и МЦ "Берегиня" Ульяна Кравец.

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Что делать, если после полового акта из меня вытекает сперма? Может ли это быть причиной бесплодия?

Вытекание спермы – это совершенно естественное явление, и не надо становиться в позу "березки", или еще какую-то, чтобы состоялось оплодотворение. Если у мужчины нормальная спермограмма и нет отклонений у вас, то беременность произойдет. Если же беременность не наступает в течение года регулярной открытой половой жизни, то это повод обратиться к врачу.

Мы занимаемся сексом с мужем каждый день, а я не беременею. Что не так?

Ежедневная половая жизнь лишь снижает шансы на беременность. Подход к каждой конкретной женщине индивидуален, ведь нужно знать когда у нее происходит овуляция, а потом уже подстраиваться.

Я не могу забеременеть ни от первого мужа, ни от другого. Что со мной не так?

Для этого следует обратиться за помощью к врачу, пройти обследование обоим партнерам. По статистике 45% причин бесплодия связаны с мужским фактором.

Акушер-гинеколог Ульяна Кравец "Даже если первого ребенка с мужем вы начали без проблем, это не значит, что так будет во второй раз. С годами качество спермы мужчины ухудшается. И женщина не молодеет. Поэтому обследуйтесь всегда вместе".

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