Почему не получается забеременеть и что с этим делать: советы гинеколога

34 Читати новину українською
Не получается забеременеть
Не получается забеременеть / pixabay.com

Вы стоите на голове после близости, ежедневно занимайтесь сексом, а беременность не наступает? Ошибки и проблемы возникают при планировании беременности – эта информация будет сверхважной для всех молодых пар.

Об этом в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 сообщила кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог гинекологического отделения Львовской областной клинической больницы и МЦ "Берегиня" Ульяна Кравец.

Читайте также: Какие факторы влияют на сексуальное влечение у женщин

Что делать, если после полового акта из меня вытекает сперма? Может ли это быть причиной бесплодия?

Вытекание спермы – это совершенно естественное явление, и не надо становиться в позу "березки", или еще какую-то, чтобы состоялось оплодотворение. Если у мужчины нормальная спермограмма и нет отклонений у вас, то беременность произойдет. Если же беременность не наступает в течение года регулярной открытой половой жизни, то это повод обратиться к врачу.

via GIPHY

Мы занимаемся сексом с мужем каждый день, а я не беременею. Что не так?

Ежедневная половая жизнь лишь снижает шансы на беременность. Подход к каждой конкретной женщине индивидуален, ведь нужно знать когда у нее происходит овуляция, а потом уже подстраиваться.

Я не могу забеременеть ни от первого мужа, ни от другого. Что со мной не так?

Для этого следует обратиться за помощью к врачу, пройти обследование обоим партнерам. По статистике 45% причин бесплодия связаны с мужским фактором.

 
Акушер-гинеколог Ульяна Кравец
"Даже если первого ребенка с мужем вы начали без проблем, это не значит, что так будет во второй раз. С годами качество спермы мужчины ухудшается. И женщина не молодеет. Поэтому обследуйтесь всегда вместе".

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Главные новости 22 февраля: скандал с сестрами Опанасюк и миллионный штраф Ryanair и Wizzair
22 февраля
326
Теги: Новости Здоровье Здоровье Мужское здоровье Женское здоровье Секс Беременность и роды
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Всё о крепатуре: почему болят мышцы после тренировки и что с этим делать
20 февраля 12:35 Всё о крепатуре: почему болят мышцы после тренировки и что с этим делать
285
Биография Ульяны Супрун: топ-факты о реформаторе и разрушительнице мифов
14 февраля 13:54 Биография Ульяны Супрун: топ-факты о реформаторе и разрушительнице мифов
28636
Задушить любовью: как не перейти черту между любовью и паразитизмом
14 февраля 11:00 Задушить любовью: как не перейти черту между любовью и паразитизмом
Олександр Бевза 347
Почему тошнит, что с этим делать и о каких заболеваниях это может сигнализировать
13 февраля 17:30 Почему тошнит, что с этим делать и о каких заболеваниях это может сигнализировать
Олександр Бевза 673
Детская урология: на что должны обращать внимание родители мальчиков
12 февраля 14:00 Детская урология: на что должны обращать внимание родители мальчиков
Олександр Бевза 547
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук