Почему не стоит говорить фразу "все будет хорошо": результаты исследования

Говорить опечаленному человеку "все хорошо", "не переживай", "все наладится" – надежный способ сделать еще хуже, а заодно и испортить отношения.

К такому выводу пришли исследователи из Оксфордского университета.

Также на тему: Мир столкнется с психическими расстройствами после пандемии коронавируса

В эксперименте участвовали 325 человек – все они состояли в браке и рассказали ученым, как партнеры их поддерживают.

Результаты разделили на две группы: в первом случае участники обычно слышат от партнера что-то в духе "тебе не нужно так переживать, все же хорошо". Другим говорят, что у них есть все основания испытывать стресс.

Люди из второй группы оценивают свое состояние после поддержки гораздо лучше, чем из первой. Ученые объясняют это тем, что попытки свести на нет чужие эмоции подсознательно расцениваются как контроль и принуждение, даже если человек искренне хочет помочь.

Чтобы действительно кого-то утешить, лучше всего признать проблему и дать человеку понять, что вы сочувствуете. Так он скорее поймет, что не одинок.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.