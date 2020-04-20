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Почему не стоит говорить фразу "все будет хорошо": результаты исследования

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Как поддержать человека / Unsplash

Говорить опечаленному человеку "все хорошо", "не переживай", "все наладится" – надежный способ сделать еще хуже, а заодно и испортить отношения.

К такому выводу пришли исследователи из Оксфордского университета.

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В эксперименте участвовали 325 человек – все они состояли в браке и рассказали ученым, как партнеры их поддерживают.

Результаты разделили на две группы: в первом случае участники обычно слышат от партнера что-то в духе "тебе не нужно так переживать, все же хорошо". Другим говорят, что у них есть все основания испытывать стресс.

Люди из второй группы оценивают свое состояние после поддержки гораздо лучше, чем из первой. Ученые объясняют это тем, что попытки свести на нет чужие эмоции подсознательно расцениваются как контроль и принуждение, даже если человек искренне хочет помочь.

Чтобы действительно кого-то утешить, лучше всего признать проблему и дать человеку понять, что вы сочувствуете. Так он скорее поймет, что не одинок.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Профилактика заболеваний Новости Здоровье Психология Здоровье Лечение
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