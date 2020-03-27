Почему не стоит носить маску на улице: объяснение вирусолога

Врач-вирусолог Алла Мироненко пояснила, в каких случаях нужно надевать медицинскую маску, а в каких она не нужна вообще.

Об этом Алла Мироненко рассказала в интервью журналистам 24 канала.

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По словам Мироненко, на улице ношение маски не целесообразно, ведь человек не может заболеть от свежего воздуха. То есть когда вы выходите на улицу пройтись или выгулять питомца, маску можно не надевать.

Зато ее нужно носить там, где есть большое скопление людей.

Возбудитель вируса, он там, где есть больной, возле него, возможно на поверхностях или в частичках воздуха. А на улице вы не можете заболеть. То есть когда человек идет в магазин или в аптеку, он надевает маску, а на улице это не обязательно,

– пояснила она.

Она обратила внимание на то, что ношение маски (как и любые средства профилактики) нужно продумать в тех семьях, где живут пожилые люди. Ведь необходимо соблюдать все методы, чтобы их не заразить.

На всех аппаратов искусственной вентиляции легких может не хватить,

– добавила Мироненко.

Обратите внимание! По состоянию на 27 марта в Украине зафиксировано 226 случаев коронавируса, из них 5 летальных, 4 пациента выздоровели – их выписали из больницы.



Как правильно носить медицинскую маску / Инфографика 24 канала

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