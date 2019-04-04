Почему не стоит пить аскорбиновую кислоту: ответ Комаровского
Аскорбиновая кислота, аскорбинка, витамин С – эти слова известны практически каждому человеку. Не многие знают, зачем этот витамин нужен организму в то время, как в рекламе утверждают: аскорбинка укрепляет иммунитет.
Следствие этого – инициативные родители, которые для профилактики и улучшения сопротивляемости организма ребенка к инфекциям и бактериям дают детям аскорбиновую кислоту.
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Врач Евгений Комаровский отмечает: на самом же деле основное показание к лечебному применению аскорбиновой кислоты — цинга. Никакого другого лечебного действия у витамина С нет.
При дефиците витамина С у человека расшатываются и выпадают зубы, набухают и кровоточат десны, медленно заживают раны.
Почему не стоит пить аскорбиновую кислоту
В холодную пору при дефиците в организме железа и белка, при инфекционных заболеваниях и при диарее, в частности, организм требует больше витамина C.
Дефицит витамина С может сопровождаться анемией.
• головокружение;
• одышка во время физических упражнений;
• учащенное сердцебиение (тахикардия);
• ломкость ногтей;
• выпадение волос;
• болезненные язвы в ротовой полости;
* ощущение жжения на языке;
• осложнения при глотании;
• трещины в уголках рта;
• потеря аппетита;
• возникновение стоматита;
• нарушение вкусовых и обонятельных рецепторов (желание есть мел или же вдохнуть пары ацетона).
Аскорбиновая кислота разрушается при нагревании. Это увеличивает риск гиповитаминоза у детей, находящихся на искусственном вскармливании, при условии, что их матери нарушают правила приготовления смесей (перегревают).
Ученые доказали, что большие дозы витамина С способствуют образованию камней в почках.
Вывод: принимать витамин С для профилактики болезней и укрепления иммунитета – неэффективно. Лучше всего употреблять свежие, термически необработанные овощи, фрукты, ягоды.
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