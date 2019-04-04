Почему не стоит пить аскорбиновую кислоту: ответ Комаровского

Аскорбиновая кислота, аскорбинка, витамин С – эти слова известны практически каждому человеку. Не многие знают, зачем этот витамин нужен организму в то время, как в рекламе утверждают: аскорбинка укрепляет иммунитет.

Следствие этого – инициативные родители, которые для профилактики и улучшения сопротивляемости организма ребенка к инфекциям и бактериям дают детям аскорбиновую кислоту.

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Врач Евгений Комаровский отмечает: на самом же деле основное показание к лечебному применению аскорбиновой кислоты — цинга. Никакого другого лечебного действия у витамина С нет.

Цинга – что это? Это заболевание, которое связано с недостатком или отсутствием аскорбиновой кислоты в организме.

При дефиците витамина С у человека расшатываются и выпадают зубы, набухают и кровоточат десны, медленно заживают раны.



Почему не стоит пить аскорбиновую кислоту

В холодную пору при дефиците в организме железа и белка, при инфекционных заболеваниях и при диарее, в частности, организм требует больше витамина C.

Дефицит витамина С может сопровождаться анемией.

Анемия – симптомы • бледная и сухая кожа;

• головокружение;

• одышка во время физических упражнений;

• учащенное сердцебиение (тахикардия);

• ломкость ногтей;

• выпадение волос;

• болезненные язвы в ротовой полости;

* ощущение жжения на языке;

• осложнения при глотании;

• трещины в уголках рта;

• потеря аппетита;

• возникновение стоматита;

• нарушение вкусовых и обонятельных рецепторов (желание есть мел или же вдохнуть пары ацетона).

Аскорбиновая кислота разрушается при нагревании. Это увеличивает риск гиповитаминоза у детей, находящихся на искусственном вскармливании, при условии, что их матери нарушают правила приготовления смесей (перегревают).

Врач Евгений Комаровский “Чтобы уберечься от дефицита витамина С, стоит использовать не таблетки, а свежие, термически необработанные овощи, фрукты, ягоды. Иммунитет укрепляется не витамином С, а свежим воздухом и двигательной активностью. До настоящего времени существует практика использования больших доз аскорбиновой кислоты для лечения многих болезней. Эффективность такого лечения не доказана”

Ученые доказали, что большие дозы витамина С способствуют образованию камней в почках.

Вывод: принимать витамин С для профилактики болезней и укрепления иммунитета – неэффективно. Лучше всего употреблять свежие, термически необработанные овощи, фрукты, ягоды.

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