Почему не стоит пить аскорбиновую кислоту: ответ Комаровского

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Почему не стоит пить аскорбиновую кислоту
Почему не стоит пить аскорбиновую кислоту / Фото из свободных источников

Аскорбиновая кислота, аскорбинка, витамин С – эти слова известны практически каждому человеку. Не многие знают, зачем этот витамин нужен организму в то время, как в рекламе утверждают: аскорбинка укрепляет иммунитет.

Следствие этого – инициативные родители, которые для профилактики и улучшения сопротивляемости организма ребенка к инфекциям и бактериям дают детям аскорбиновую кислоту.

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Врач Евгений Комаровский отмечает: на самом же деле основное показание к лечебному применению аскорбиновой кислоты — цинга. Никакого другого лечебного действия у витамина С нет.

 
Цинга – что это?
Это заболевание, которое связано с недостатком или отсутствием аскорбиновой кислоты в организме.

При дефиците витамина С у человека расшатываются и выпадают зубы, набухают и кровоточат десны, медленно заживают раны.

Чому не варто пити аскорбінову кислоту
Почему не стоит пить аскорбиновую кислоту

В холодную пору при дефиците в организме железа и белка, при инфекционных заболеваниях и при диарее, в частности, организм требует больше витамина C.

Дефицит витамина С может сопровождаться анемией.

 
Анемия – симптомы
• бледная и сухая кожа;
• головокружение;
• одышка во время физических упражнений;
• учащенное сердцебиение (тахикардия);
• ломкость ногтей;
• выпадение волос;
• болезненные язвы в ротовой полости;
* ощущение жжения на языке;
• осложнения при глотании;
• трещины в уголках рта;
• потеря аппетита;
• возникновение стоматита;
• нарушение вкусовых и обонятельных рецепторов (желание есть мел или же вдохнуть пары ацетона).

Аскорбиновая кислота разрушается при нагревании. Это увеличивает риск гиповитаминоза у детей, находящихся на искусственном вскармливании, при условии, что их матери нарушают правила приготовления смесей (перегревают).

 
Врач Евгений Комаровский
“Чтобы уберечься от дефицита витамина С, стоит использовать не таблетки, а свежие, термически необработанные овощи, фрукты, ягоды. Иммунитет укрепляется не витамином С, а свежим воздухом и двигательной активностью. До настоящего времени существует практика использования больших доз аскорбиновой кислоты для лечения многих болезней. Эффективность такого лечения не доказана”

Ученые доказали, что большие дозы витамина С способствуют образованию камней в почках.

Вывод: принимать витамин С для профилактики болезней и укрепления иммунитета – неэффективно. Лучше всего употреблять свежие, термически необработанные овощи, фрукты, ягоды.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Лечение Профилактика заболеваний Доктор Евгений Комаровский Имуннитет
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