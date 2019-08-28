Почему не стоит подогревать пищу детям

Некоторые родители считают, что холодная пищи вредна для малышей, поэтому они подогревают ее. К примеру, подогревают йогурт на водяной бане, чтобы не простудить горло.

Эксперт по детскому питанию Александра Ситнова советует давать детям есть холодное и очень холодное.

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Такую пищу можно давать с начала прикорма. Ребенок при этом не заболеет.

Температура во рту 37°C. Вся пища, попавшая в рот, быстро нагревается. Небольшие кусочки, при тщательном жевании, или маленькие глотки позволяют порции пищи или напитка нагреться во рту до комфортной температуры.

Холодная еда и напитки могут облегчить боль при прорезывании зубов, при боли в горле.

Разборчивым в еде детям легче есть холодное, чем горячее: чем холоднее пища, тем слабее запах, а значит, легче попробовать.

Горячая пища гораздо опаснее холодной, так как может вызвать ожог щек, губ, языка. Желудку не нужно горячее, ему вполне подойдет пища, которую подогрели до температуры тела.

Горячая пища не способствует пищеварению, не улучшает всасывание полезных веществ из пищи.

Горячие напитки – не обязательно часть еды. Можно пить холодную воду. Пища не превратится в комок. Который не переварится, не пройдет транзитом, не начнет гнить.

Температура блюда – это исключительно вопрос вкусовых предпочтений. Если ребенок хочет есть холодные макароны или холодный борщ, просит йогурт сразу из холодильника и не соглашается ждать – дайте ему такую ​​возможность.

Это маленький выбор, который поможет ребенку почувствовать себя важным.

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