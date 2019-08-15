Почему не стоит ребенку носить ортопедическую обувь: объясняет врач

Никакой тип обувь не влияет на формирование стоп у детей. Плоскостопие – это не проблема, так как все дети рождаются с плоской стопой.

Стопы формируются постепенно только до 5-6 лет, отмечает педиатр Майя Руселевич.

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Но в 15-20% случаев форма стопы остается плоской. То есть, мы говорим о доброкачественном мобильном плоскостопии, которое, чаще всего, не приводит к дискомфорту. Поэтому уже и не существует диагноза плоско вальгусная деформация стоп.

Еще один миф – ношение ортопедической обуви. Показаниями к ношению такой обуви являются серьезные ортопедические проблемы, которые чаще всего являются врожденными патологиями и требуют оперативного вмешательства (например, если есть значительное сокращение конечности, врожденное плоскостопие или косолапость, на фоне ДЦП).

Майя Руселевич “Та обувь, которую нам продают в масс-маркете, нельзя считать ортопедической или профилактической. Это просто обувь, которая должна быть удобной и не должна ограничивать движения. Ведь для правильного формирования свода стопы необходима адекватная работа мышц”.

А если у ребенка плоскостопие и онj приносит неудобств, то необходимо делать гимнастику для стоп и использовать индивидуальную стельку.

Очень часто маленькие дети имеют деформацию ног, но это тоже является нормой. Когда на прием приводят здоровых малышей с О-образными ногами до 2 лет – это норма. А когда с X-образными – до 3-4 лет, или ребенок ставит стопу носками внутрь, то врач успокаивает: дело не в рахите или не в дефиците кальция, а в определенных возрастных деформациях. Родители должны понимать, что только в 7-11 лет формируется окончательная форма стоп.

Что учесть при выборе обуви для детей

Обувь должна нравиться и быть удобной вашему ребенку, и это еще один повод сходить в магазин всей семьей, так как не придется покупать "на вырост". Идеальный размер обуви легко определить, если вы обведете ногу на листе бумаги и добавите 1 см.

Вам следует обратить внимание на такие особенности:

лучше, если будет мягкая гибкая подошва

необходим перепад между задним и передним отделом стопы, обувь должна хорошо держаться на ноге

задник не должен быть очень высоким и жестким (но когда он очень мягкий, легко сминаемый – это тоже плохо).

нельзя носить обувь по типу вьетнамок (а вот с перемычкой на пятку по типу "кроксов" можно)

для ежедневного ношения не подойдут модели с плоской подошвой (балетки, угги, сандалии)

Главное – пусть ребенок часто ходит босиком и периодически делайте гимнастику.

А если вы ожидаете первых шагов вашего малыша, то они должны быть без обуви "на первый шаг".

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