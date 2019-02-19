Почему не стоит сравнивать ребенка с братьями или сестрами

Некоторые родители считают, что сравнение собственного ребенка с родными братьями или сестрами может мотивировать его. Другие же говорят со своими детьми так потому, что с ними когда-то так говорили их родители.

Психолог Антонина Оксанич убеждена, что сравнения наоборот ухудшают самооценку ребенка, пишет НеБийДитину.

Читайте также: Супрун объяснила, стоит ли вести ребенка с кашлем в садик или школу

Такое сравнение только накапливает раздражение к брату или сестре.

Психолог Антонина Оксанич “Сравнение с другим человеком всегда ухудшает самооценку ребенка и разрушает отношения между братьями и сестрами. И даже если вам показалось, что конкуренция между детьми улучшила результаты детей, то с каждым разом эта конкуренция разрушает их близость”.

Психолог отмечает, что такие сестры или братья будут и во взрослой жизни доказывать друг другу, кто круче, а не подставлять плечо в трудную минуту.

Сравнение с другими всегда оскорбляет ребенка. В глубине души ребенок хочет, чтобы его принимали таким, каким он есть. Он хочет, чтобы его любили просто так, а не за результаты.



Сравнения с другими всегда оскорбляет ребенка

По словам психолога, это жизненно важная потребность ребенка. Она должна удовлетворяться для формирования его положительной самооценки, внутренней целостности и радости жизни.

Психолог Антонина Оксанич “Важно, чтобы родители замечали и различали своих детей в аппетите, скорости, темпераменте, знали их сильные и слабые стороны. В большой семье на самом деле сложно подстроиться под индивидуальность каждого, но можно подумать, как лучше организовать детей ”.

К примеру, ребенка, который собирается долго, нужно разбудить первым. А вот ребенку, который собирается быстро, придумать занятие, чтобы не скучал. Для вечно голодного носить в сумке яблоко, для нетерпеливого обозначать последовательность всех дел.

Если родителям нужно исправить ребенка или указать на его ошибки, тогда стоит обратить внимание на то, что у него получается очень хорошо. Для того, чтобы ребенок хотел развиваться, ему нужно положительное подкрепление.

Сравнивайте результаты ребенка с его предыдущими успехами или неудачами. Указывайте, что улучшилось, а на что стоит обратить внимание. Тогда ребенок будет осознавать, что труд и усердие помогут ему добиться успеха.



Как правильно подчеркивать успехи ребенка

Антонина Оксанич отметила, что мотивировать ребенка должен не результат труда, а сам процесс, удовольствие, задачи и обучение.

Что касается обучения, то родители могут подогревать этот интерес с помощью интересных историй или совместных исследований. И это вдохновляет ребенка. А сравнение убивает его творчество и радость от обучения.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.