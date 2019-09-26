Почему нельзя долго сидеть на унитазе

3538 Читати новину українською
Почему нельзя долго сидеть на унитазе
Почему нельзя долго сидеть на унитазе / rentcafe.com

Многие люди берут с собой в туалет смартфон, однако долгое сидение на унитазе может привести к ряду неприятных болезней, в частности, к геморрою.

Раньше большинство людей брали в туалет книжку, а сейчас они берут смартфон. Из-за этого человек невольно может провести на санузле от 20-30 минут, а порой даже и больше.

Читайте также: Четыре причины, почему возникают судороги в ногах

Возможно, вы замечали, что если долго сидите на унитазе – немеют ноги. Это происходит из-за сдавливания седалищного нерва.

Онемение ног – не только неприятность, но и прямой факт нарушения кровообращения, в том числе и застоя кровообращения органов малого таза.

Какие болезни провоцирует долгое сидение на санузле

  • заболевания промежности и прямой кишки: геморрой, ректоцеле, опущение слизистой оболочки и даже выпадение прямой кишки;
  • нарушение чувствительности ампулы прямой кишки, что может приводить к изменению ощущения позыва к дефекации;
  • нарушение иннервации (обеспечение органов и тканей нервами) таза и нижних конечностей;
  • нарушение венозного и лимфатического оттока в малом тазу и нижних конечностях, что может приводить к варикозной болезни и лимфостазу;

Если у человека нет нарушений стула, проктологи советуют сидеть на унитазе не дольше 3-5 минут.

Які проблеми можуть виникнути через довге сидіння на унітазі
Какие проблемы могут возникнуть из-за долгого сидения на унитазе

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
7 самых красивых морей мира, которые стоит увидеть в своей жизни
сегодня
6262
Теги: Здоровье Новости Здоровье Здоровая жизнь Желудочно-кишечный тракт
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Методы контрацепции для женщин и мужчин: эффективность и побочные эффекты
сегодня 11:42 Методы контрацепции для женщин и мужчин: эффективность и побочные эффекты
Оксана Вербіцька 21236
Медицинский каннабис и не только: почему украинцам стоит изменить отношение к конопле
24 сентября 20:00 Медицинский каннабис и не только: почему украинцам стоит изменить отношение к конопле
Олександр Бевза 781
Хроническая усталость: что это такое и как уберечься
24 сентября 16:43 Хроническая усталость: что это такое и как уберечься
Настя Сукач 5483
Лечение украинцев за рубежом: что лечат, сколько платят и куда едут
23 сентября 19:00 Лечение украинцев за рубежом: что лечат, сколько платят и куда едут
Олександр Бевза 617
Вред ГМО: действительно ли генномодифицированные продукты могут нас убить
20 сентября 18:00 Вред ГМО: действительно ли генномодифицированные продукты могут нас убить
Анастасія Кушпіт 330
Новости
Больше новостей
Залиште відгук