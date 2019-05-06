Почему нельзя мыть сырую курицу

Не нужно мыть сырую курицу перед ее приготовлением. В противном случае сидящие на ней бактерии распространятся по кухне, что чревато пищевым отравлением.

Сырая курица не нуждается в мытье, настаивают специалисты американских Центров по контролю и профилактике заболеваний, пишет Mirror. Эксперты указывают на то, что существует связь между мытьем курятины и высоким риском инфицироваться бактериями, которые вызывают токсикоз организма. По их словам, в США ежегодно около миллиона людей болеют из-за употребления в пищу зараженного мяса птицы.

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Инфекционисты мотивируют такое решение тем, что расплескивающиеся капли воды могут распространить по кухне болезнетворных возбудителей. В частности, сырая курица часто бывает заражена бактериями Campylobacter, иногда – бактериями Salmonella и Clostridium perfringens.



Во время мытья капли могут испачкать кухню

Не нужно мыть сырую курицу. Во время этой процедуры куриные соки способны загрязнить другие продукты питания, посуду и столешницы,

– отметили ученые из США.

Бактерии, находящиеся на поверхности курятины, будут полностью уничтожены тепловой обработкой. Обрабатывать курятину эксперты советуют на пластиковой или керамической доске, предназначенной только для мяса. После разделки доску и столешницу необходимо тщательно вымыть с мылом. Так же старательно следует вымыть руки.

Кроме этого, инфекционисты порекомендовали не ополаскивать перед приготовлением сыра говядину, свинину, баранину и индейку.

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