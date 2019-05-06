Почему нельзя мыть сырую курицу

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Нельзя мыть сырую курицу
Нельзя мыть сырую курицу / pixabay.com

Не нужно мыть сырую курицу перед ее приготовлением. В противном случае сидящие на ней бактерии распространятся по кухне, что чревато пищевым отравлением.

Сырая курица не нуждается в мытье, настаивают специалисты американских Центров по контролю и профилактике заболеваний, пишет Mirror. Эксперты указывают на то, что существует связь между мытьем курятины и высоким риском инфицироваться бактериями, которые вызывают токсикоз организма. По их словам, в США ежегодно около миллиона людей болеют из-за употребления в пищу зараженного мяса птицы.

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Инфекционисты мотивируют такое решение тем, что расплескивающиеся капли воды могут распространить по кухне болезнетворных возбудителей. В частности, сырая курица часто бывает заражена бактериями Campylobacter, иногда – бактериями Salmonella и Clostridium perfringens.

Під час миття краплі можуть забруднити кухню
Во время мытья капли могут испачкать кухню

Не нужно мыть сырую курицу. Во время этой процедуры куриные соки способны загрязнить другие продукты питания, посуду и столешницы,
– отметили ученые из США.

Бактерии, находящиеся на поверхности курятины, будут полностью уничтожены тепловой обработкой. Обрабатывать курятину эксперты советуют на пластиковой или керамической доске, предназначенной только для мяса. После разделки доску и столешницу необходимо тщательно вымыть с мылом. Так же старательно следует вымыть руки.

Кроме этого, инфекционисты порекомендовали не ополаскивать перед приготовлением сыра говядину, свинину, баранину и индейку.

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Теги: Гигиена Новости Здоровье Здоровье Здоровое питание Здоровая жизнь
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