Почему нельзя отменять медицинскую реформу: доказательства VoxUkraine

Независимая аналитическая платформа VoxUkraine отреагировала на свертывание медицинской реформы и предостерегла от негативных последствий, которые последуют, если и дальше Минздрав будет блокировать реформацию системы здравоохранения.

В VoxUkraine отметили, что хотят за превращения Украины из "осколка СССР" в современное государство, построенное на принципах свободы, ответственности и справедливости.

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Финансирование медицины за койко-места или квадратные метры – это пустая трата средств, которых и так немного,

– говорится в сообщении организации.

Специалисты предупредили, человек может получить качественную медицинскую помощь от государства в двух случаях – "по знакомству" и "если повезет". А это в свою очередь будет побуждать к неформальному вознаграждению медработников от пациентов.



Отмена реформы возобновит взяточничество среди врачей/ Фото Pixabat

Украина тратит на здравоохранение 7% ВВП, из которых более половины поступает из карманов пациентов. Но имеет одни из худших в Европе показатели продолжительности жизни и здоровья. И в то же время жалкие официальные зарплаты медицинских работников и высокие теневые доходы некоторых из них.

Реформа финансирования здравоохранения, начатая в 2017 году, призвана это изменить.

Главные принципы медреформы:

Акцент на профилактику – это дешевле, чем лечение.

"деньги следуют за пациентом", то есть тем учреждениям и медицинским работникам, которые предоставляют качественную помощь.



Воплощение этих принципов повысит среднюю продолжительность жизни и количество лет полноценной жизни. А медицинские работники, оказывающие качественную помощь, получат более высокие зарплаты и лучшее оборудование.

Какие результаты реформы мы уже видим

Сейчас реформу удалось воплотить на первичном звене – заключено почти 30 миллионов деклараций, 1550 заведений подписали соглашения с НСЗУ.

В следствии чего, зарплаты некоторых врачей "первички" выросли втрое. Количество пациентов, которые не обращались к врачу из-за недостатка средств, снизилось с 42% в 2016 году до 24-27% в 2018-2019.

По данным специалистов организации, все готово и к реформе вторичного звена – 1675 специализированных учреждений (99%) уже заключили договоры с НСЗУ.



Благодаря реформе, медицина стала ближе и доступнее для пациентов / Фото Unsplash

Реформа обеспечила автономию и свободу

Благодаря реформе медицинские учреждения, врачи и пациенты получили больше свободы и ответственности. Медицинские учреждения сегодня имеют больший выбор источников финансирования и автономию в принятии решений – они могут получать не только бюджетные средства, но и официально (!) заниматься фандрейзингом.

Врачи могут иметь лучшие условия работы – но отвечают за подписание коллективного договора и повышения качества лечения. Пациенты вольны выбирать врача, однако должны ответственно относиться к своему здоровью – прежде всего, подписать декларацию с семейным врачом.

Именно выбор пациентов будет определять, какие заведения и врачи получают больше, а какие – меньше,

– говорится в анализе VoxUkraine.

Теряют только неэффективные заведения

Некоторые медицинские учреждения выигрывают, а некоторые теряют от внедренных изменений. Неэффективные заведения потеряют средства, поэтому местной власти придется принимать решения об их реорганизации.

Вместе с тем, заведения с эффективными управленцами получат большее финансирование и смогут повысить и качество, и зарплаты.



Уровень медицины при реформировании значительно улучшился / Фото Unsplash

Что означает прекращение реформы

Продолжение финансирования медицинских учреждений по старым принципам означает отсутствие стимулов у больниц и врачей развиваться и предлагать лучшие методы лечения.

Конечно, часть врачей не заинтересованы во внедрении медреформы, поскольку зарплата за предоставленные услуги вряд ли сможет сравниться с неформальными "благодарностями" от пациентов.

Если сейчас мы не продолжим внедрение справедливого финансирования – высокая оплата за лучшие услуги – то через несколько лет придется начинать все сначала.

Но к тому времени система потеряет качественных врачей и управленцев, которые по-настоящему заботятся о здоровье своих пациентов, – резюмировали в VoxUkraine.

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