Почему нельзя парить ноги
Некоторые люди после того, как простудились, вспоминают известное народное средство – парить ноги. Однако эта процедура может принести больше вреда, чем пользы.
Врач Евгений Комаровский отмечает, что медицинская наука относится к процессу под названием "парить ноги" не просто скептически, а крайне негативно.
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Врач отмечает: в старых учебниках педиатрии описывался процесс парения ног – он назывался горячая ванна для ног. При этом температура ванны – 40 °C максимум.
Если же вы не проверяете температуру воды, в которой хотите парить ноги, то доктор Комаровский советует вообще забыть об этой процедуре.
Эксперты отмечают: парка ног способствует оттоку крови от головы и сердца, а сама горячая вода расширяет вены. Кроме этого, если парить ноги регулярно, то это может ослабить сосуды.
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