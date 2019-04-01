Почему нельзя парить ноги

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Почему нельзя парить ноги
Почему нельзя парить ноги / likeout.net

Некоторые люди после того, как простудились, вспоминают известное народное средство – парить ноги. Однако эта процедура может принести больше вреда, чем пользы.

Врач Евгений Комаровский отмечает, что медицинская наука относится к процессу под названием "парить ноги" не просто скептически, а крайне негативно.

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Евгений Комаровский
"А с учетом того факта, что ожоговые центры регулярно встречаются с детьми и взрослыми, которые засунули ноги в кипяток, то медицинская наука видит в этом процессе так много минусов и так мало плюсов, что категорически не рекомендует парить ноги никому, никогда и ни при каких обстоятельствах" .

Врач отмечает: в старых учебниках педиатрии описывался процесс парения ног – он назывался горячая ванна для ног. При этом температура ванны – 40 °C максимум.

Если же вы не проверяете температуру воды, в которой хотите парить ноги, то доктор Комаровский советует вообще забыть об этой процедуре.

Эксперты отмечают: парка ног способствует оттоку крови от головы и сердца, а сама горячая вода расширяет вены. Кроме этого, если парить ноги регулярно, то это может ослабить сосуды.

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Теги: Здоровье Лечение Доктор Евгений Комаровский
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