Почему нельзя переносить простуду на ногах

Врачи постоянно подчеркивают, что во время болезни нельзя вести активный образ жизни. Однако, к сожалению, в современной среде эта установка часто игнорируется.

Перенесение болезни "на ногах" может вызвать осложнения на сердце, а именно – миокардит, сообщает кардиолог Вера Горбачева.

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Миокардит – это Воспаление сердечной мышцы

Миокардит бывает:

острый

подострый

хронический;

локализованный

диффузный.

Острый миокардит может пройти сам, или перейти в дилатационную кардиомиопатию (заболевание миокарда).

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Миокардит может проявляться по-разному: от отсутствия симптомов до очень тяжелых, которые сопровождаются разрушением миокарда вирусами и иммунными клетками, аритмией и кардиогенным шоком. Также эта болезнь может вызвать ряд инфекционных агентов: от вирусов и бактерий до грибковой инфекции.

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Вирусные заболевания – самая распространенная причина возникновения миокардита, например: энтеровирус, парвовирус В19, аденовирус, вирус гриппа А, вирус герпеса, Эпштейн-Барр, цитомегаловирус, гепатит С и ВИЧ.

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Диагностировать и лечить миокардит очень сложно.

Физическая активность при болезни может привести к проблемам с сердцем

Миокардит – первые симптомы Боли в области сердца;

Одышка;

Повышенная температура тела;

Слабость;

Утомляемость;

Поэтому если заболели – старайтесь беречь себя. Не усугубляйте инфекционно-воспалительный процесс и придерживайтесь постельного режима.

Лучшей профилактикой вирусных инфекций является банальное соблюдение здорового баланса труда, отдыха и сна. Также, если есть недостаток витамина ДЗ, можно пройти курс.

Кроме того, желательно вакцинироваться трех- или четырехвалентной вакциной от гриппа, которая рекомендована Минздравом Украины.

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