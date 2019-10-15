Почему нельзя переносить простуду на ногах

41 Читати новину українською
Почему нужно соблюдать постельный режим во время болезни
Почему нужно соблюдать постельный режим во время болезни / emeraldcoasturgentcare

Врачи постоянно подчеркивают, что во время болезни нельзя вести активный образ жизни. Однако, к сожалению, в современной среде эта установка часто игнорируется.

Перенесение болезни "на ногах" может вызвать осложнения на сердце, а именно – миокардит, сообщает кардиолог Вера Горбачева.

Читайте также: 8 опасных признаков проблем с сердцем, которые нельзя игнорировать

 
Миокардит – это 
Воспаление сердечной мышцы

Миокардит бывает:

  • острый
  • подострый
  • хронический;
  • локализованный
  • диффузный.

Острый миокардит может пройти сам, или перейти в дилатационную кардиомиопатию (заболевание миокарда).

Миокардит может проявляться по-разному: от отсутствия симптомов до очень тяжелых, которые сопровождаются разрушением миокарда вирусами и иммунными клетками, аритмией и кардиогенным шоком. Также эта болезнь может вызвать ряд инфекционных агентов: от вирусов и бактерий до грибковой инфекции.

Вирусные заболевания – самая распространенная причина возникновения миокардита, например: энтеровирус, парвовирус В19, аденовирус, вирус гриппа А, вирус герпеса, Эпштейн-Барр, цитомегаловирус, гепатит С и ВИЧ.

Диагностировать и лечить миокардит очень сложно.

Физическая активность при болезни может привести к проблемам с сердцем

 
Миокардит – первые симптомы
Боли в области сердца;
Одышка;
Повышенная температура тела;
Слабость;
Утомляемость;

Поэтому если заболели – старайтесь беречь себя. Не усугубляйте инфекционно-воспалительный процесс и придерживайтесь постельного режима.

Лучшей профилактикой вирусных инфекций является банальное соблюдение здорового баланса  труда, отдыха и сна. Также, если есть недостаток витамина ДЗ, можно пройти курс.

Кроме того, желательно вакцинироваться трех- или четырехвалентной вакциной от гриппа, которая рекомендована Минздравом Украины.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
В каких городах Украины уже начался отопительный сезон
сегодня
14958
Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Профилактика заболеваний Здоровье Новости Здоровье Лечение Сердечно-сосудистые заболевания
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Послеродовая депрессия: как проявляется и почему ее нельзя игнорировать
11 октября 18:00 Послеродовая депрессия: как проявляется и почему ее нельзя игнорировать
Анастасія Лукашевська 228
Все о молочнице: симптомы, причины, профилактика и лечение
11 октября 07:51 Все о молочнице: симптомы, причины, профилактика и лечение
Олександр Бевза 82035
Вирусы, которые вызывают рак: профилактика и лечение
5 октября 16:40 Вирусы, которые вызывают рак: профилактика и лечение
Олександр Бевза 5262
Методы контрацепции для женщин и мужчин: эффективность и побочные эффекты
26 сентября 11:42 Методы контрацепции для женщин и мужчин: эффективность и побочные эффекты
Оксана Вербіцька 25306
Медицинский каннабис и не только: почему украинцам стоит изменить отношение к конопле
24 сентября 20:00 Медицинский каннабис и не только: почему украинцам стоит изменить отношение к конопле
Олександр Бевза 2406
Новости
Больше новостей
Залиште відгук