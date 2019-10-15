Почему нельзя переносить простуду на ногах
Врачи постоянно подчеркивают, что во время болезни нельзя вести активный образ жизни. Однако, к сожалению, в современной среде эта установка часто игнорируется.
Перенесение болезни "на ногах" может вызвать осложнения на сердце, а именно – миокардит, сообщает кардиолог Вера Горбачева.
Читайте также: 8 опасных признаков проблем с сердцем, которые нельзя игнорировать
Миокардит бывает:
- острый
- подострый
- хронический;
- локализованный
- диффузный.
Острый миокардит может пройти сам, или перейти в дилатационную кардиомиопатию (заболевание миокарда).
⠀
Миокардит может проявляться по-разному: от отсутствия симптомов до очень тяжелых, которые сопровождаются разрушением миокарда вирусами и иммунными клетками, аритмией и кардиогенным шоком. Также эта болезнь может вызвать ряд инфекционных агентов: от вирусов и бактерий до грибковой инфекции.
⠀
Вирусные заболевания – самая распространенная причина возникновения миокардита, например: энтеровирус, парвовирус В19, аденовирус, вирус гриппа А, вирус герпеса, Эпштейн-Барр, цитомегаловирус, гепатит С и ВИЧ.
⠀
Диагностировать и лечить миокардит очень сложно.
Физическая активность при болезни может привести к проблемам с сердцем
Одышка;
Повышенная температура тела;
Слабость;
Утомляемость;
Поэтому если заболели – старайтесь беречь себя. Не усугубляйте инфекционно-воспалительный процесс и придерживайтесь постельного режима.
Лучшей профилактикой вирусных инфекций является банальное соблюдение здорового баланса труда, отдыха и сна. Также, если есть недостаток витамина ДЗ, можно пройти курс.
Кроме того, желательно вакцинироваться трех- или четырехвалентной вакциной от гриппа, которая рекомендована Минздравом Украины.
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.