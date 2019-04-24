Почему немеют руки ночью

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Немеет рука
Немеет рука / pixabay.com

Иногда пациенты с онемением рук лечатся годами, а улучшения все нет и нет. Что же делать? Сначала нужно установить правильный диагноз.

Если симптомы возникают ночью или при постоянной работе с одинаковым положением кисти, есть большая вероятность, что это туннельный синдром, рассказала врач-невролог Елена Гайворонская.

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Нервы идут в каналах, которые образованы связками, сухожилиями, мышцами, костями. Эти каналы могут быть от рождения узкими. Также могут и другие причины: эндокринные заболевания (гипотиреоз, сахарный диабет), гормональные изменения (беременность), проблемы с суставами (ревматоидный артрит), травмы, дополнительные костные образования.

Развитие туннельных синдромов вызывают повторяющиеся движения (вязание, печатание на компьютере и работа с мышью, письмо, вождение автомобиля).

Тунельний синдром може виникати через письмо
Туннельный синдром может возникать из-за писания

Почему симптомы возникают ночью? Ночью мы не контролируем позу, если рука долго находится в положении, когда создаются условия для сдавливания нерва, мы просыпаемся с муравьями и онемением.

Обычно пациенты хорошо определяют нарушение чувствительности:

  • ри поражении срединного нерва немеют большой, указательный, средний пальцы и половина безымянного;
  • сдавливание локтевого нерва приводит к онемению мизинца и половины безымянного пальца;
  • при компрессии лучевого нерва немеет тыльная поверхность кисти;

Кроме онемения могут наблюдаться боли в руке, преимущественно в кисти, покалывание в пальцах, а также дискомфорт в руке, тяжесть при выполнении мелких движений.

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Теги: Здоровье Здоровая жизнь Новости Здоровье Лечение
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