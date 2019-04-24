Почему немеют руки ночью
Иногда пациенты с онемением рук лечатся годами, а улучшения все нет и нет. Что же делать? Сначала нужно установить правильный диагноз.
Если симптомы возникают ночью или при постоянной работе с одинаковым положением кисти, есть большая вероятность, что это туннельный синдром, рассказала врач-невролог Елена Гайворонская.
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Нервы идут в каналах, которые образованы связками, сухожилиями, мышцами, костями. Эти каналы могут быть от рождения узкими. Также могут и другие причины: эндокринные заболевания (гипотиреоз, сахарный диабет), гормональные изменения (беременность), проблемы с суставами (ревматоидный артрит), травмы, дополнительные костные образования.
Развитие туннельных синдромов вызывают повторяющиеся движения (вязание, печатание на компьютере и работа с мышью, письмо, вождение автомобиля).
Туннельный синдром может возникать из-за писания
Почему симптомы возникают ночью? Ночью мы не контролируем позу, если рука долго находится в положении, когда создаются условия для сдавливания нерва, мы просыпаемся с муравьями и онемением.
Обычно пациенты хорошо определяют нарушение чувствительности:
- ри поражении срединного нерва немеют большой, указательный, средний пальцы и половина безымянного;
- сдавливание локтевого нерва приводит к онемению мизинца и половины безымянного пальца;
- при компрессии лучевого нерва немеет тыльная поверхность кисти;
Кроме онемения могут наблюдаться боли в руке, преимущественно в кисти, покалывание в пальцах, а также дискомфорт в руке, тяжесть при выполнении мелких движений.
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