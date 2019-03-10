Почему нет овуляции: ответ врача

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Отсутствует овуляция: причины
Отсутствует овуляция: причины / liteimgeq.pw

Во время дней овуляции женщина имеет высокие шансы забеременеть. Но овуляция может отсутствовать по разным причинам. Их можно разделить на 2 группы: физиологические и патологические.

Акушер-гинеколог, гинеколог, УЗИ-специалист Инна Федорец и врач акушер-гинеколог, врач-генетик, руководитель женской консультации Медицинского центра "Медикавер" Марьяна Тенета рассказали для Здоровья 24 о причинах отсутствия овуляции.

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Стоит отметить, что овуляция может не наступить в таких случаях:

1. Беременность: во время беременности и в первые месяцы после родов у женщин отсутствует овуляция;

2. Кормление грудью: если вы кормите ребенка грудью, в том числе и ночью, овуляция не наступает;

Овуляція може не настати, коли ви годуєте грудьми
Овуляция может не наступить, когда вы кормите грудью

3. У юных девушек (12-14 лет), когда менструальный цикл еще не урегулировался;

4. Менопауза: с прекращением менструаций овуляции тоже прекращаются;

5. Прием оральных контрацептивов: в норме в таком случае тоже не должны наступать овуляции.

При таких обстоятельствах переживать из-за отсутствия овуляции не нужно.

 
Акушер-гинеколог Инна Федорец

“Причиной отсутствия овуляции могут быть нарушения гормонального фона женщины, смена ритма жизни (работа ночью), работа с постоянным раздражением зрительного нерва”.

Акушер-гинеколог Марьяна Тенета отмечает, что отсутствие овуляции в репродуктивном возрасте является причиной бесплодия у женщин. Чтобы восстановить овуляцию, необходимо определить причину патологии и устранить ее.

 
Овуляция – причины отсутствия
• синдром поликистозных яичников
• воспаление гениталий
• дисфункция щитовидной железы
• дисфункция коры надпочечников
• опухоли гипофиза или гипоталамуса
• системные заболевания
• стрессы
• раннее истощение яичников
• избыточный или недостаточный вес женщины.

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Теги: Здоровье Здоровая жизнь Новости Здоровье Женское здоровье
Источник: 24 Канал
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