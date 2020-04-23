Почему нобелевский лауреат поддержал идею лабораторного происхождения коронавируса: разбор фейка

В сети распространили очередной фейк об искусственном происхождении коронавируса. Мол, китайские ученые недоглядели и случайно выпустили его из лаборатории на "волю". Такие слухи поддержал нобелевский лауреат — вирусолог Люк Монтанье. Почему важно понимать происхождение таких слухов и не верить им – объясняем дальше.

Анализ и почему лауреат Нобелевской премии поддержал слухи о лабораторном происхождении коронавирусного возбудителя опубликовал "По той бік новин".

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Что нужно знать о профессоре Люке Монтанье

Интересно, что в 2008 году Люк Монтанье получил премию за открытие вируса иммунодефицита человека. Впрочем, профессор Монтанье не впервые делает безосновательные заявления. Еще до получения Нобелевской премии в 2008 году он высказывался в поддержку противоречивой теории о "памяти воды". Если бы эта теория была доказана, она объяснила бы принцип гомеопатии.

В 2017 году Люк Монтанье без доказательств заявил, что вакцины "постепенно отравляют все население". Его слова осудили 106 ученых:

Мы не можем принять, что один из наших коллег использует свою Нобелевскую премию для распространения сообщений, опасных для здоровья,

– говорилось в обращении исследователей.



Ученые спекулируют на теме возникновения коронавируса / Фото Pixabay

Что случилось и откуда пошел фейк?

Монтанье делает свои "заявления" на основании исследования, опубликованного математиком Жаном-Клодом Пересом. Профессор Монтанье утверждает, что SARS-CoV-2 содержит последовательности еще одного вируса, а именно "вируса иммунодефицита".

По его словам, само собой это не могло произойти — для этого нужно было вмешательство человека. Именно так, по его мнению, и произошло — в китайской лаборатории города Ухань разрабатывали вакцину против СПИДа. Во время экспериментов с ней возник коронавирус. Из-за халатности ученых он попал во внешний мир.

Монтанье добавляет, что "группа индийских исследователей пыталась опубликовать анализ" такого же типа, но его изъяли "под огромным давлением".

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Почему это неправда?

Исследования индийских биоматематиков, на которых ссылается профессор, были опубликованы на сайте bioRxiv. Там действительно размещают научные отчеты. Но специфика ресурса такова, что тексты не рецензируются. А поэтому их нельзя рассматривать как убедительные или окончательно доказанные.

Другие ученые раскритиковали индийских исследователей. Причем настолько, что авторы собственноручно изъяли свой текст.

Важно! Авторы статьи в Nature, указывают, что SARS-CoV-2 появился не в результате лабораторных манипуляций. Если бы была проведена генетическая манипуляция, для этого скорее всего использовали бы одну из нескольких реверсивно-генетических систем, доступных для бетакоронавирусов. Однако генетические данные убедительно указывают, что "SARS-CoV-2 не происходит ни от одной из ранее используемых вирусных систем".

Геномный анализ показал, что SARS-CoV-2 связан с вирусами, похожими на те, что есть у летучих мышей. Это не значит, что люди заразились именно от этих животных. Возможны промежуточные источники инфицирования, но они пока не установлены. Как бы там ни было, научное сообщество акцентирует именно на естественном происхождении вируса.

Используя программу MegaBLAST от Национального института здравоохранения (NIH), математик Филипп Лакуд сделал вывод об отсутствии последовательности ВИЧ-1 в SARS-CoV-2. Он призывает не верить ему на слово, а проверить самостоятельно. Как это сделать, он подробно объясняет на сайте European Scientist — площадке для научных дискуссий.

Итак, порой даже уважаемые ученые, спекулируя своей Нобелевской премией, распространяют чушь о памяти воды, гомеопатии, искусственности вируса или том, что вакцины убивают.

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