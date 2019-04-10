Почему нужно ежедневно употреблять йодированную соль: объяснение врача

Всем нужен йод: для успешного формирования нервной системы, интеллекта, профилактики йододефицитных заболеваний.

Откуда же ежедневно брать йод? Эндокринолог Заира Сиюхова советует ежедневно употреблять йодированную соль. Она показана всем без исключения. Не тогда, когда есть какие-либо заболевания щитовидной железы, а, наоборот, для их профилактики.

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Она необходима в любом возрасте и независимо от того, возникает тиреотоксикоз или нет – отказываться от йодированной соли не нужно. Однако вокруг йодированной соли немало мифов.

Миф 1. Йодированная соль нестабильна при приготовлении горячих блюд и имеет короткие сроки хранения

Правда: Срок хранения составляет, как правило, минимум 12 месяцев, а для некоторых видов соли – больше. Ранее использовался нестабильный йодид калия. Но сегодня же технологию изменили и йодированную соль можно без страха добавлять в блюда.

Действительно, при приготовлении горячих блюд происходит потеря от 20 до 50% йода. Но того йода, что остался, будет достаточно, чтобы удовлетворить потребность организма в этом микроэлементе.

Йодированная соль не теряет всего количества йода при приготовлении горячих блюд

Миф 2. Йодированную соль нельзя использовать для домашнего консервирования.

Правда: В современной соли, обогащенной йодатом калия, компонент тиосульфат натрия не присутствует. Раньше он действительно мог влиять на какие-то засолки. Жалоб на ухудшение качества солений, взрывы банок и другие несчастья после улучшения формулы не поступало.

Миф 3. Йодированная соль неэффективна, лучше принимать препараты

Правда: К примеру, в Китае, где более 90% всех семей используют в питании только йодированную соль, в средний показатель IQ у детей за последние 15 лет вырос на 5-10%.

Альтернативой йодированной соли считаются лекарственные препараты йода и биодобавки с йодом. Недостатком их является большая в сравнении с солью стоимость и необходимость помнить о ежедневном приеме таблетки или капсулы.

Миф 4. Морская соль содержит достаточное количество йода

Правда: В морской воде содержится йод, но в процессе выпаривания, очистки и сушки этот йод практически весь теряется. В одном грамме морской соли содержится только около 1 мкг йода, а в йодированной – 40 мкг. Однако в продаже также есть йодированная морская соль. Эта соль сочетает особенности вкуса морской соли и полезность йодированной.

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