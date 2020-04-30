Почему нужно фотографировать своих детей, и как это помогает диагностировать болезни

Фотографирование своих детей – это не только хороший способ сохранить воспоминания, но и инструмент, который поможет не пропустить страшные болезни.

О преимуществах фотографирования детей рассказала педиатр Екатерина Карпенко, пишет 24 канал.

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Причина первая. Помните, на снимках из нашего детства часто были люди с красными глазами? Красный – это нормальный рефлекс человеческого глаза. Это отражение света от сетчатки.

Гораздо хуже, когда рефлексы отличаются. Любая разница рефлексов должна насторожить. Если вы замечаете на одном глазу красный рефлекс, а на другом – белый, это может говорить об опасном состоянии – ретинобластоме. Такая находка требует немедленной консультации офтальмолога.

Причина вторая. Фотографируйте и снимайте на видео любые высыпания. Сыпь со временем может меняться, и пока вы доберетесь до врача, состояние может сильно отличаться от исходного. Фотографии помогут восстановить ход событий и правильно оценить ухудшение или улучшение.



Фотографии помогут врачам диагностировать болезни / unsplash.com ⠀

Причина третья. Любые непонятные вам звуки, кашель, движения – все это сложно будет объяснить врачу словами. Показать на видео гораздо проще. Если ничто не угрожает жизни ребенка, если не надо спасать его прямо сейчас – запишите то, что происходит на видео. Вы значительно облегчите жизнь и себе, и врачам.

Причина четвертая. Перед отправкой содержания подгузника врачу, лучше спросить. Или хотя бы предупредить. Однако, по фотографии проще понять, что делать с этой находкой дальше (спойлер: чаще всего – ничего!).

Причина пятая. Самый очевидный и приятный повод для фото – это память. Ваш малыш изменится уже завтра. Как здорово потом просматривать ролики и снимки вместе со взрослым ребенком!

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