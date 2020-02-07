Почему нужно носить бюстгальтер: советы Супрун

Экс-министр МОЗ Ульяна Супрун считает, что носить бюстгальтер женщинам не обязательно, но есть случаи, когда это важно: возраст 45+, большая грудь, боль спины в грудном отделе и тому подобное.

Об этом написала Ульяна Супрун на своей странице в фейсбуке.

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Так, ношение бюстгальтера необходимо во многих случаях для того, чтобы не болели спина, шея и не искажалась осанка. Особенно нужно белье во время тренировок, ведь свободная одежда может натереть соски даже до крови.

Это касается и мужчин, которые заклеивают соски перед бегом. Взамен женщинам стоит позаботиться об удобном спортивном бра.

Женщинам, победившим рак груди, нужно особое белье, которое может поддерживать или протез, или молочную железу после реконструкции.



Бюстгальтер необходимо носить во время тренировок / Unsplash

Каким должен быть идеальный бюстгальтер:

Лента вокруг грудной клетки прилегает плотно, не скользит при движении, но и не тесная до дискомфорта. Лента должна быть на одном уровне везде вокруг грудной клетки.

"Косточки", то есть металлические скобки, поддерживающие форму чашки, повторяют естественную форму груди, не прижимают молочные железы. Если скобки лежат слишком далеко от груди, вам нужен меньший размер чашки.

Чашка должна быть заполнена, без врезки в тело или полостей. Если при нажатии они проваливаются, нужен меньший размер.

Середина бюстгальтера между грудью должна быть на грудине, а не создавать промежуток при движении. Если он есть, нужны большие чашки.

Бретельки не должны врезаться или спадать. Они могут быть узкие или широкие. Главная роль в поддержании груди отведена ленте.

Кроме того, Ульяна Супрун развеяла миф о том, будто ношение бюстгальтера вызывает рак. Белье не влияет на это, а для профилактики лучше отказаться от алкоголя и курения, поддерживать индекс массы тела меньше 25 и раз в 1.5-2 года проходить клиническое обследование молочных желез во время визита к гинекологу.

Для комфорта надо правильно выбирать размер бюстгальтера, который со временем может меняться, в частности, во время беременности, лактации и менопаузы.

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