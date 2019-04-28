Почему о кофе нужно забыть раз и навсегда: 7 причин

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Почему о кофе нужно забыть раз и навсегда
Почему о кофе нужно забыть раз и навсегда / curiosity.com

О пользе и вреде кофе до сих пор идут дискуссии. Одни утверждают, что он может улучшить результаты физических упражнений, другие же утверждают, что этот напиток способен увеличить риск развития рака.

Врач-репродуктолог Лидия Федосова объяснила, почему от кофе стоит отказаться.

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1. Старение кожи

Кофе – это огромное количество продуктов конечной гликации. А гликации – это старение, в первую очередь нашей кожи, сосудов, хрусталика глаза.

2. Раздражение желудочно-кишечного тракта

Кофе содержит огромное количество органических кислот, которые имеют выраженное раздражительное действие на желудочно-кишечный тракт. Поэтому крайне вредно пить кофе натощак.

3. Закисление уровня pH

Кофе – это продукт, который быстро меняет уровень Ph в сторону кислого. Для того, чтобы нейтрализовать 1 чашку кофе, нам нужно выпить 25 чашек жидкости, которая восстановит баланс. Этого никто не делает.

4. Повышение давления

Тонизирующий эффект от кофе связан с выбросом железами кортизола, который способствует высвобождению адреналина и норадреналина, которые дают этот тонизирующий эффект.

via GIPHY

Бодрость от кофе очень кратковременна и продолжается около 10-15 минут, ровно столько активные возбуждающие нейромедиаторы (адреналин) в крови, после распада которых идет и прилив сил. А вот кортизол будет циркулировать еще пару часов, вызывая нарушения, скорее всего, нервного характера. У человека может увеличиться аппетит, сузиться сосуды и повыситься артериальное давление!

5. Возникновение гастроэзофагеальной рефлюксной болезни

Большое количество ксантинов (кофеин, теобромин, теофиллин) – высокоактивные соединения – способны влиять на моторику и секреторную функцию желудочно-кишечного тракта. Они способствуют гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Это не касается других видов кофеиносодержащих напитков. К примеру, в чае он связан с таниновой кислотой – танат кофеина.

6. Стимулирование к употреблению трансжиров

Очень часто к кофе мы покупаем десерты, а это трансжиры и огромное количество сахара. Это плохо влияет на работу сердца.

7. Окраска зубов

Путем проникновения через пористую структуру зубной эмали микроскопических частиц, содержащих пигментные молекулы-хромогены, кофе меняет цвет зубов.

По словам врача, это далеко не весь список негативных факторов кофе. Поэтому она призывает отказаться от этого напитка.

Есть полезная альтернатива в виде цикория, который, кстати, способствует размножению полезной микрофлоры в кишечнике.

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