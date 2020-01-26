Почему одновременное употребление кальция и витамина D может разрушить ваше здоровье

Витамин D и кальций часто назначаются пожилым людям, и именно этой категории пациентов особенно рискованно принимать эти добавки одновременно, поскольку в пожилом возрасте повышен риск развития инсульта и болезней сердца.

Исследователи считают, что совместное употребление этих микроэлементов способствует образованию в сосудах опасных для нормальной работы кровеносной системы атеросклеротических бляшек. Употребление витамина D и кальция одновременно повышает риск развития инсульта на 17%. Об этом сообщает журнал Annals of Internal Medicine.

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По данным издания, исследователями были проведены 227 клинических испытаний, в которых приняли участие более 500 тысяч человек. Ученые изучали влияние на организм и здоровье людей 16 различных биодобавок, а также восьми вариантов изменения рациона питания.

Что показали результаты исследования?

жирные кислоты омега-3, которые содержатся в рыбьем жире, имеют способность снижать риск сердечных приступов и ишемической болезни сердца;

фолиевая кислота снижает риск инсульта;

одновременное употребление кальция и витамина D повышает вероятность инсульта на 17%.



Сочетание кальция и витамина D повышает риск инсульта

Стоит отметить, что отдельное употребление витамина D и кальция не влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы.

Также ученые подчеркивают, что пациентам не стоит рекомендовать пищевые добавки без веской причины.

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