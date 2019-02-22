Почему опасно отказываться от обеденного перерыва

Полноценный обеденный перерыв может хорошо повлиять не только на здоровье человека, но и на его производительность.

А вот систематический отказ от обеда может нарушить сон, пищеварение, привести к расстройствам внимания, пишет The Guardian.

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Результаты исследований показывают, что те люди, которые в течение рабочего дня не отрываются от своих обязанностей, менее эффективны.

А вот люди, которые иногда отдыхают от своих рабочих задач в течение дня, имеют большую производительность.

Работники, которые отдыхают от работы в перерывах и обед, лучше спят ночью. В них меньшие шансы возникновения эмоционального выгорания. В них также был меньший уровень стресса.



Не обедайте на рабочем месте

Постоянный отказ от обеда может вызвать тяжелые заболевания желудка. А быстрый перекус увеличивает шансы развития гастрита, язвы, диабета, ожирения и инфаркта.

Благоприятный эффект имеют исключительно перерывы, связанные с приемом еды. Если обеденное время проводить, наблюдая за жизнью коллег и друзей в социальных сетях, то силы не восстановятся.

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