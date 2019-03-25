Почему опасно повторно использовать масло для жарки
Ученые из Университета Иллинойса пришли к выводу о том, что привычка повторно использовать масло для жарки блюд ускоряет развитие рака груди, стимулируя рост злокачественных клеток.
Специалисты провели эксперимент над животными, их поделили на 2 группы, пишет ajc. Одна группа употребляла натуральное растительное масло (соевое), а вторая группа продукты, которые жарили на масле, которое использовали повторно.
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- ранняя менструация (до 12 лет);
- поздняя менопауза;
- рожать первого ребенка после 35 лет, или женщины, которые вообще никогда не рожали;
- наличие мастопатии (доброкачественного заболевания молочной железы);
- ожирение;
- сахарный диабет;
- гипертоническая болезнь;
- плохая экология;
- стрессы;
- вредные привычки (курение и злоупотребление алкоголем).
Эксперимент длился 16 недель. Оказалось, что у животных из второй группы распространялись раковые клетки в четыре раза интенсивнее, чем у животных из первой группы.
Причиной этому – химические изменения. Они могут быть опасными, поскольку при этом деформируются клеточные структуры – липиды, полимеры и другие. Эти процессы могут ускорять развитие рака груди. Это подтверждает другой эксперимент с ГМО-крысами, в чей организм ввели опухоли молочной железы.
Вывод ученых: употребление пищи, которая была приготовлена на повторно используемом масле, может способствовать появлению новых раковых метастаз при наличии болезни.
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