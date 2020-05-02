Почему опасно употреблять алкоголь во время пандемии коронавируса: объяснение Минздрава

Частое и чрезмерное употребление алкоголя повышает риск возникновения различных нарушений в организме. А в случае инфицирования COVID-19, употребление алкоголя может усугубить течение заболевания.

О том, что алкоголь не снижает риски инфицирования коронавирусной инфекцией напомнили в Центре общественного здоровья.

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Алкоголь снижает иммунитет и способствует развитию сопутствующих заболеваний

Но отметили, что безопасной доли алкоголя не существует. Употребление алкоголя вредно для сердечно-сосудистой системы, вызывает гипертонию и увеличивает риски инсультов и онкозаболеваний. Неумеренное потребление алкогольных напитков вызывает цирроз печени, гепатит, панкреатит.

Сопутствующие заболевания повышают риски смерти от коронавируса

Как известно, в Украине более 70% людей, которые умерли от осложнений, вызванных COVID-19, имели сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких.

Сейчас нет иммунитета, вакцин и лекарств против новой коронавирусной инфекции COVID-19. Один из наиболее эффективных способов защититься и предотвратить распространение инфекции – физическое дистанцирование и ежедневная гигиена.

Чтобы предотвратить инфицирование, лучше не трогать лицо грязными руками, а после возвращения домой тщательно мыть руки.

Важно! ВОЗ неоднократно отмечала, что алкоголь в отличие от правил гигиены не может защитить от коронавируса и тем более, не может лечить.



Правда и мифы о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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