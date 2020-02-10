Почему опасно "залипать" в телефон: исследование

Смартфоны стали частью нашей жизни, некоторые шутят, что они, как продолжение руки. Шутки шутками, но люди все больше времени используют свои смартфоны в течение дня: решая рабочие дела, общаясь с друзьями или родственниками в мессенджерах, читая книги или просто "залипая" в соцсетях.

Недавнее исследование канадских ученых свидетельствует о том, что такая тенденция не является здоровой. И дело не только в психологической зависимости, но и в безопасности, пишет CNN.

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Следовательно, исследователи просят хотя бы говорить или слушать музыку, но не "залипать" постоянно в телефон. Зависимость от смартфонов не только делает людей одинокими, но и угрожает их здоровью и жизни.

Ученые исследовали, как дорожные аварии с участием пешеходов связаны с использованием ими смартфонов. Оказалось, у людей, которые "залипают" в смартфон или набирают текстовые сообщения, больше шансов попасть в аварию, чем у тех, кто говорит или слушает музыку.

Интересно, что при наборе сообщений пешеходы чаще попадают в опасные ситуации, ведь не смотрят по сторонам, когда переходят дорогу. Для сравнения: людям, говорящим по телефону, нужно немного больше времени для перехода, а музыка на безопасность не влияет, говорится в исследовании.

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