Почему от некоторых причесок болит голова

Многие девушки любит собирать волосы в высокий хвост – это удобно, красиво, но иногда и больно. Ученые рассказали, кто чувствителен к такого типу боли и почему, если чувствуете боль при ношении хвоста, следует отказаться от такой прически

Почему так случается и что с этим делать, объяснили специалисты для HaffPost.

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Почему вы чувствуете боль

Кожа головы чувствительна к боли, а хвост создает ощущение стянутости, это в свою очередь влияет на нервные окончания.

Чем дольше вы носите хвост, тем более чувствительными становятся нервы на коже головы. Такая боль может свидетельствовать об алодинии.

Алодиния – это боль вызвана раздражителем, который обычно не вызывает болевых ощущений.

Другими примерами алодинии может быть боль от расчесывания волос или бритья лица.

Конечно, не каждый кто носит хвост испытывает головные боли. Ведь некоторые люди более чувствительны к боли, чем другие.



Боль бывает чаще у танцовщиц, гимнасток, балерин, потому что у них обычно тугие прически

Мы предполагаем, что чувствуют такую боль с большей вероятностью те люди, которые имеют склонность к мигрени,

– отмечает Киран Раджниш, директор отделения неврологии в медицинском центре университета штата Огайо.

Также такая боль может возникать и при других болевых расстройствах, в частности при фибромиалгии – это распространенный хронический тип боли, которому характерна повышенная чувствительность к давлению.

Исследования показывают, что долгое ношение хвостика может вызвать облысение.



Алопеция – усиленное выпадение волос

Как избежать боли при ношении хвостика

Исследователи предполагают, что такая боль может быть связана с недосыпанием, гормональными изменениями и менструальным циклом.

Самый простой и самый действенный способ снять боль – изменить положение хвоста или распустить волосы на некоторое время.

Но не следует терпеть такую боль и продолжать носить хвост. Ведь такая боль может стать хронической и привести к выпадению волос.

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