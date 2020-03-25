24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Почему от коронавируса чаще умирают мужчины: ответ специалистов

- Читати новину українською

Среди больных коронавирусом в Италии 60% составляют мужчины. Среди жертв болезни также преобладают мужчины – целых 70%.

Даже в южных странах, где коронавирус чаще выявляли у женщин, от болезни умерло 54% ​​мужчин, сообщает CNN.

К теме Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течение болезни: инфографика

CNN отправил запрос в 20 стран мира, тогда как данные о смертности по полу предоставили лишь 6 стран: Китай, Франция, Германия, Иран, Италия и Южная Корея. Еще 7 стран предоставили данные только о подтвержденных случаях заболевания. Впрочем, в СМИ отмечают, что в некоторых случаях информация была неполной, ведь была за разный период.

Вместе с тем, доступные данные, которые охватили почти четверть населения планеты, показывают, что мужчины от коронавируса умирали на 50% чаще. К слову, предыдущие коронавирусы, такие как SARS и MERS, также чаще поражали мужчин.

Некоторые специалисты считают, что дело в том, что у женщин сильнее иммунитет к вирусным инфекциям, чем у мужчин. Ведь в период беременности организм должен заботиться как и о женщине, так и о ребенке.

Согласно полученным данным, у мужчин чаще были хронические болезни, которые влияют на смертность от коронавируса: гипертония, болезни верхних дыхательных путей, диабет и др. В институте считают, что это может быть связано с образом жизни.

Например, согласно статистике, в большинстве стран мужчины курят и злоупотребляют алкоголем чаще, чем женщины. Согласно данным китайского Центра профилактики и контроля заболеваний, даже в Китае, где живет больше всего населения курильщиков в мире, курят около 50% мужчин и 3% женщин. Также в этой стране мужчины чаще имеют повышенное кровяное давление и болеют диабетом.

Зато известно, что в Италии курят 7 миллионов мужчин и 4,5 миллиона женщин. К слову, итальянские врачи рассказывают, что курильщики в два раза чаще нуждались в реанимации. Кроме того, итальянские мужчины имеют более высокие уровни гипертонии, чем итальянские женщины такого же возраста.

По состоянию на вечер 25 марта, в мире зафиксировано 451 355 случаев заражения коронавирусом, 20 499 смертей. Зато выздоровели 112 982 человека.


Как защитить себя от коронавируса / Инфографика 24 канала

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Коронавирус в Украине: чат-боты для диагностики и гаджеты для защиты
сегодня
Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение Коронавирус Covid-19 Жертвы исследования
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
сегодня 15:18 Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
Анастасія Кушпіт
сегодня 12:47 Что такое хантавирус: симптомы, профилактика и лечение
Олександр Бевза
23 марта 20:20 Как не развестись после карантина: практические советы психолога
Євгенія Мазур
23 марта 19:50 Все о коронавирусе: 12 полезных статей
Анастасія Лукашевська
23 марта 07:01 Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция
Анастасія Лукашевська
Новости
Больше новостей
Залиште відгук