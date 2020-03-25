Почему от коронавируса чаще умирают мужчины: ответ специалистов

Среди больных коронавирусом в Италии 60% составляют мужчины. Среди жертв болезни также преобладают мужчины – целых 70%.

Даже в южных странах, где коронавирус чаще выявляли у женщин, от болезни умерло 54% ​​мужчин, сообщает CNN.

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CNN отправил запрос в 20 стран мира, тогда как данные о смертности по полу предоставили лишь 6 стран: Китай, Франция, Германия, Иран, Италия и Южная Корея. Еще 7 стран предоставили данные только о подтвержденных случаях заболевания. Впрочем, в СМИ отмечают, что в некоторых случаях информация была неполной, ведь была за разный период.

Вместе с тем, доступные данные, которые охватили почти четверть населения планеты, показывают, что мужчины от коронавируса умирали на 50% чаще. К слову, предыдущие коронавирусы, такие как SARS и MERS, также чаще поражали мужчин.

Некоторые специалисты считают, что дело в том, что у женщин сильнее иммунитет к вирусным инфекциям, чем у мужчин. Ведь в период беременности организм должен заботиться как и о женщине, так и о ребенке.

Согласно полученным данным, у мужчин чаще были хронические болезни, которые влияют на смертность от коронавируса: гипертония, болезни верхних дыхательных путей, диабет и др. В институте считают, что это может быть связано с образом жизни.

Например, согласно статистике, в большинстве стран мужчины курят и злоупотребляют алкоголем чаще, чем женщины. Согласно данным китайского Центра профилактики и контроля заболеваний, даже в Китае, где живет больше всего населения курильщиков в мире, курят около 50% мужчин и 3% женщин. Также в этой стране мужчины чаще имеют повышенное кровяное давление и болеют диабетом.

Зато известно, что в Италии курят 7 миллионов мужчин и 4,5 миллиона женщин. К слову, итальянские врачи рассказывают, что курильщики в два раза чаще нуждались в реанимации. Кроме того, итальянские мужчины имеют более высокие уровни гипертонии, чем итальянские женщины такого же возраста.

По состоянию на вечер 25 марта, в мире зафиксировано 451 355 случаев заражения коронавирусом, 20 499 смертей. Зато выздоровели 112 982 человека.



Как защитить себя от коронавируса / Инфографика 24 канала

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