Почему от смузи нужно отказаться

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Почему от смузи нужно отказаться
Почему от смузи нужно отказаться / unsplash.com

Смузи – это густой коктейль из фруктов / овощей / зелени, иногда с добавлением молока, сыра, овсянки. Проще говоря, в смузи можно положить все, что душа пожелает.

Смузи отличный источник витаминов, прекрасный способ съесть больше овощей и фруктов, если обычные целые фрукты вам надоели или ваши дети от них совершенно отказываются.

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При потреблении смузи клетчатка не разрушается, но измельчается. Поэтому смузи – это хороший источник клетчатки

В смузи уровень сахара выше, чем в целом фрукте, но ниже, чем в соке.

Британское издание Mail Online провело исследование популярных фруктово-ягодных коктейлей, которые продаются в супермаркетах, пишет DailyMail.

Эксперимент показал, что в среднем в бутылке 750 мл почти 100 грамм сахара. Минимальное количество сахара при этом составило около 70 грамм, а это равно содержанию продукта в бутылке кока-колы.

Производители утверждают, используют только природный сахар, который содержат фрукты и ягоды.

via GIPHY

ВОЗ советует употреблять до 50 грамм сахара в день, а диетологи советуют сократить это показатель до 30 грамм.

Люди считают, что смузи – это часть здорового питания, поэтому могут выпить и целую бутылку. Но правда в том, что потребление большого количества сахара, как из природных, так и из переработанных источников, вредно для нашего здоровья.

Диетологи советуют не употреблять смузи, если вы в течение дня съедаете до 5 порций овощей и фруктов.

Если все-таки решили выпить напиток, то придерживайтесь этих советов:

  • делайте смузи самостоятельно;
  • выбирайте легкую основу (вода, кефир, растительное молоко)
  • делайте смузи наполовину овощным и наполовину фруктовым;
  • добавьте зелень или зеленые овощи;
  • не забывайте о фруктах или ягодах для сладкого вкуса;
  • добавьте любимые добавки: семена, какао, лимонный сок, арахисовое масло и тому подобное.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Здоровое питание
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