Почему отекает лицо

Отек – это скопление плазмы крови из лимфатических и кровеносных сосудов в межклеточном пространстве.

По сути, он может быть ответом организма на перегрев (руки и ноги нередко опухают в жару – так организм стремится охладить ткани с помощью притока жидкости), ухудшение кровообращения, действие некоторых лекарственных препаратов, например для лечения сахарного диабета, проблемы с сердцем или почками.

Читайте также: Пять причин, из-за которых отекают глаза

Если нет проблем со здоровьем, отек на лице утром после алкогольной вечеринки или большого количества выпитой жидкости перед сном сходит достаточно быстро. Организм сам избавляется от лишней воды, нормализует водно-солевой обмен. Быстрее привести себя в порядок поможет умывание прохладной водой, охлаждение лица кубиками льда, легкий самомассаж, а также отказ от соленой, жирной и жареной пищи.

Женщины чаще мужчин сталкиваются с отеком лица. Причина – в строении подкожно-жировой клетчатки: у женщин она более рыхлая и лучше удерживает воду. Если отечность появилась без явных внешних причин и долго не спадает, она может быть "звоночком" сердечной или почечной недостаточности.



Отек лица может быть симптомом серьезных заболеваний

В первом случае ухудшается отток жидкости, поскольку сердечная мышца не успевает перекачивать кровь в необходимом объеме; во втором – в организме нарушается обмен солей калия и натрия, а также снижается уровень белка в крови, в результате чего жидкость не выводится в нужном количестве.

Если лицо отекает каждое утро и при этом болит голова, обследование лучше не откладывать: высокий риск артериальной гипертензии и нарушений мозгового кровообращения.

При почечной недостаточности отеки обычно появляются под нижними веками и проходят в течение дня. Заподозрить проблему с почками можно в том случае, если отеки сопровождаются нарушением мочеиспускания и быстрой утомляемостью.

Но для постановки точного диагноза без похода к врачу все равно не обойтись. Для начала достаточно обратиться к терапевту: пройти анализы крови и мочи, сделать ультразвуковое исследование печени.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.