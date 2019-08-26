Почему отекает лицо

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Отек лица: причины
Отек лица: причины / unsplash.com

Отек – это скопление плазмы крови из лимфатических и кровеносных сосудов в межклеточном пространстве.

По сути, он может быть ответом организма на перегрев (руки и ноги нередко опухают в жару – так организм стремится охладить ткани с помощью притока жидкости), ухудшение кровообращения, действие некоторых лекарственных препаратов, например для лечения сахарного диабета, проблемы с сердцем или почками.

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Если нет проблем со здоровьем, отек на лице утром после алкогольной вечеринки или большого количества выпитой жидкости перед сном сходит достаточно быстро. Организм сам избавляется от лишней воды, нормализует водно-солевой обмен. Быстрее привести себя в порядок поможет умывание прохладной водой, охлаждение лица кубиками льда, легкий самомассаж, а также отказ от соленой, жирной и жареной пищи.

Женщины чаще мужчин сталкиваются с отеком лица. Причина – в строении подкожно-жировой клетчатки: у женщин она более рыхлая и лучше удерживает воду. Если отечность появилась без явных внешних причин и долго не спадает, она может быть "звоночком" сердечной или почечной недостаточности.

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Отек лица может быть симптомом серьезных заболеваний

В первом случае ухудшается отток жидкости, поскольку сердечная мышца не успевает перекачивать кровь в необходимом объеме; во втором – в организме нарушается обмен солей калия и натрия, а также снижается уровень белка в крови, в результате чего жидкость не выводится в нужном количестве.

Если лицо отекает каждое утро и при этом болит голова, обследование лучше не откладывать: высокий риск артериальной гипертензии и нарушений мозгового кровообращения.

При почечной недостаточности отеки обычно появляются под нижними веками и проходят в течение дня. Заподозрить проблему с почками можно в том случае, если отеки сопровождаются нарушением мочеиспускания и быстрой утомляемостью.

Но для постановки точного диагноза без похода к врачу все равно не обойтись. Для начала достаточно обратиться к терапевту: пройти анализы крови и мочи, сделать ультразвуковое исследование печени.

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