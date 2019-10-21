Почему отпуск и отдых так быстро "пролетает"

Люди удивляются, почему их долгожданный отдых по ощущениям проходит быстрее, чем ежедневная рутина. Ученые нашли ответ на этот вопрос.

Эту тему исследовали специалисты Британского общества психологов, пишет The Telegraph.

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Они пришли к выводу, что когда мы делаем что-то новое и интересное, время пролетает значительно быстрее, чем когда мы скучаем или тревожимся. Но, если оглянуться на этот отрезок времени впоследствии, долго это было или быстро, мы будем оценивать это по количеству отдельных воспоминаний.

В течении рутинных двух недель у обычного человека формируется лишь 6-9 новых воспоминаний. А находясь на отдыхе, мы сталкиваемся со многими новыми вещами. Итак, если просмотреть впечатления, мы получим ощущение, что этот яркий период длился дольше, чем на самом деле.

Новые впечатления могут замедлить течение времени

То же самое происходит, когда мы становимся старше, и время начинает ускоряться. Меньше впечатлений от новых вещей, и мы все чаще и чаще делаем одно и то же.

Как замедлить время?

"Обхитрить" мозг и немного притормозить бег времени можно, привнося даже незначительные изменения в повседневную жизнь. Избрав другой путь до работы, выйдя раньше из автобуса или же без ежедневного одинакового бутерброда на обед, можно заставить жизнь казаться немного медленнее.

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