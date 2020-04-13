Почему пациенты, которые выздоровели повторно заражаются коронавирусом: расследование ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения заявила, что будет расследовать инциденты повторного заражения COVID-19, обнаруженные у жителей Южной Кореи.

ВОЗ расследует ситуацию с пациентами, у которых изначально был отрицательный тест на коронавирус, а через сутки повторный анализ дал снова положительный результат. О расследовании ВОЗ сообщил научный журнал Science alert.

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Нам известны сообщения о людях, у которых был отрицательный результат теста на COVID-19 с помощью ПЦР (полимеразная цепная реакция), а затем через несколько дней снова положительный,

– заявил представитель ВОЗ.

Такое расследование необходимо, ведь сейчас считают, что люди, перенесшие коронавирус, получают что-то вроде иммунитета и защищены от повторного заражения.

Впрочем, если выяснят, что это не так, стратегия борьбы с COVID-19 будет нуждаться в изменениях.

Реактивация вируса

Теперь согласно рекомендациям ВОЗ, для того чтобы отнести пациента к числу тех, что выздоровели от COVID-19, им следует дважды получить тест на вирус с отрицательным результатом. В частности, анализы должны быть выполнены с интервалом не менее 24 часов, и только тогда пациента могут выписать из больницы.

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В Южной Корее пациенты получили на первый тест отрицательный результат на наличие коронавирусной инфекции. Однако, последующий анализ снова показал положительный результат – наличие вируса в организме.

Директор Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний Чжон Юн Кен предположил, что в данных случаях может иметь место не повторное инфицирование пациентов, а "реактивация" вируса.

Важно! COVID-19 может оставаться скрытым в определенных клетках организма и снова атаковать органы дыхания, после того, как снова активируется. Это и считают реактивацией вируса.



ВОЗ объявила расследование повторных случаев заражения COVID-19 / Фото Unsplash

Расследование ВОЗ

ВОЗ планирует начать с проверки данных о реактивации вируса у корейских пациентов.

Важно убедиться, что при сборе образцов для тестирования у подозреваемых пациентов, все процедуры соблюдались должным образом,

– заявил представитель ВОЗ.

По данным ВОЗ, текущие исследования показывают, что у пациентов с легкой формой COVID-19 наблюдается период около двух недель между появлением симптомов и клиническим выздоровлением.

Но в случае с корейскими "повторно зараженными" неизвестно, почему эти пациенты получили повторный положительный результат после того, когда якобы выздоровели от COVID-19.

Эксперт по инфекционным заболеваниям, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США, доктор Энтони Фаучи считает, что люди, которые выздоравливают от COVID-19, действительно защищены от повторного заражения.

В их организме вырабатываются антитела, которые, вероятно, могут бороться с коронавирусом.

Однако, как долго длится такая защита пока неизвестно.

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