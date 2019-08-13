Почему пища не усваивается: основные причины

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Почему пища не усваивается
Почему пища не усваивается / Фото из открытых источников

Еда в нашей жизни играет ключевую роль, ведь без нее мы просто не можем существовать. С пищей мы получаем важные витамины и микроэлементы.

При первых проблемах с усвоением пищи возникает дискомфорт и другие проблемы со здоровьем.

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Гастроэнтеролог Яна Прудникова назвала три основные причины неусваиваемость пищи.

Почему не усваивается пища

1) плохое расщепление

Расщепление и превращение в активную форму происходит под влиянием соляной кислоты в желудке (в первую очередь, белок), а также под воздействием желчи (жирорастворимые витамины, омега)

2) плохое всасывание

Основное всасывание происходит в тонкой кишке. Если все прекрасно расщепилось и /или вы сразу приняли активную форму витамина, но есть воспаление в кишке, то пища не усвоится.

3) пищевые факторы:

  • алкоголь — вымывает витамины A, B, кальций, калий, цинк
  • никотин — разрушает витамины A, Е, С, селен
  • кофеин больше нормы вымывает железо, калий, цинк

Также не стоит забывать о сочетании продуктов между собой и их обработке.

via GIPHY

Какие анализы нужно сдать при плохом усвоении пищи

  • гастропанель,
  • с13 дыхательный уреазный тест,
  • узи желчного пузыря натощак,
  • альфа-1-антитрипсин в кале или зонулин,
  • панель на грибы (кровь).

Прежде, чем ставить себе диагноз и назначать методы исследования – проконсультируйтесь с врачом. Здоровье 24 публикует информацию только с целью ознакомления.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение Желудочно-кишечный тракт
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