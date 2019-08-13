Почему пища не усваивается: основные причины
Еда в нашей жизни играет ключевую роль, ведь без нее мы просто не можем существовать. С пищей мы получаем важные витамины и микроэлементы.
При первых проблемах с усвоением пищи возникает дискомфорт и другие проблемы со здоровьем.
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Гастроэнтеролог Яна Прудникова назвала три основные причины неусваиваемость пищи.
Почему не усваивается пища
1) плохое расщепление
Расщепление и превращение в активную форму происходит под влиянием соляной кислоты в желудке (в первую очередь, белок), а также под воздействием желчи (жирорастворимые витамины, омега)
2) плохое всасывание
Основное всасывание происходит в тонкой кишке. Если все прекрасно расщепилось и /или вы сразу приняли активную форму витамина, но есть воспаление в кишке, то пища не усвоится.
3) пищевые факторы:
- алкоголь — вымывает витамины A, B, кальций, калий, цинк
- никотин — разрушает витамины A, Е, С, селен
- кофеин больше нормы вымывает железо, калий, цинк
Также не стоит забывать о сочетании продуктов между собой и их обработке.
Какие анализы нужно сдать при плохом усвоении пищи
- гастропанель,
- с13 дыхательный уреазный тест,
- узи желчного пузыря натощак,
- альфа-1-антитрипсин в кале или зонулин,
- панель на грибы (кровь).
Прежде, чем ставить себе диагноз и назначать методы исследования – проконсультируйтесь с врачом. Здоровье 24 публикует информацию только с целью ознакомления.
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