Почему плечо может парализовать и что делать в таком случае

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Почему возникает "замороженное плечо" / saebo

Часто люди сталкиваются с болью и ограничением движений в плечевом суставе, и одной из частых причин является заболевание под названием адгезивный капсулит.

О адгезивном капсулите или "замороженном плече" рассказал отопед-травматолог Артур Красненко.

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Как начинается адгезивный капсулит

Сначала плечо просто начинает болеть, а особенно ночью. Впоследствии у человека уменьшается диапазон движений, а боли продолжаются. Если не обратиться к врачу, через несколько месяцев плечо перестает не только болеть, но и двигаться. Причины этого явления точно не известны, но подозревают, что это может возникнуть вследствие травмы или переохлаждения.
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Во время адгезивного капсулита происходит воспаление капсулы сустава, из-за чего впоследствии формируется контрактура (уплотнение капсулы и уменьшение ее объема).

Що робити, якщо паралізувало плече
Почему плечо может парализовать

Лечение адгезивного капсулита

Лучше всего это заболевание лечится на первой стадии, тогда можно пройти курс таблетированной противовоспалительной терапии и делать специальные упражнения ЛФК.

А вот когда у человека появилось ограничение движений, болезнь нужно лечить введением гормонального препарата в сустав. Этот процесс долгий и неприятный для пациента.

Именно поэтому не стоит терпеть боль, а нужно идти сразу к врачу, ведь на первой стадии лечение заболевания быстрее, дешевле и эффективнее.

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Автор: Едуард Хомченко
Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Лечение
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