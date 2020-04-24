Почему в Почаеве не готовы лечить больных COVID-19: объяснение Минздрава и позиция райсовета

В Почаеве не готовы больницы к противостоянию распространения коронавирусной инфекции. Председатель Кременецкого райсовета попросил помощи и финансирования у государства и отметил, что район не получил ничего от государства.

Об этом сообщил в эфире программы "Право на власть" на "1+1" председатель Кременецкого райсовета Владимир Стефанский.

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Владимир Стефанский – председатель Кременецкого районного совета обратился в Министерство здравоохранения с просьбой предоставить финансирование, средства и методы для борьбы с распространением коронавируса в области.

Хотел бы обратиться в Министерство здравоохранения, лично к Виктору Ляшко о помощи в преодолении этого кризиса. Потому что количество больных растет. На сегодня район не получил никакой финансовой помощи, ни копейки из бюджета район не получил для борьбы с коронавирусом,

– заявил Стефанский.

По его словам, все средства, которые есть сейчас, выделили из районного бюджета и собрали волонтеры, это сумма составляет более миллиона гривен, но этого недостаточно, чтобы обеспечить две больницы необходимыми средствами.

Он призвал Минздрав обратить внимание на "передовую борьбы с коронавирусом", не в областные больницы, не те заведения, которые имеют хорошее финансовое обеспечение, а на маленькие больницы.

Почему в Почаеве оказались не готовы к борьбе с коронавирусом

На такое обращение заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что так и будет продолжаться, пока не будут придерживаться алгоритмов Минздрава.

Четкий алгоритм такой: определены утвержденные учреждения здравоохранения, которые должны принимать больных коронавирусной болезнью, они должны заполняться пациентами.

Виктор Ляшко "Есть области, которые четко придерживаются алгоритмов, есть области, которые просто решают, что удобнее привезти больного COVID-19 в больницу, которая не в списке больниц оказания медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией, а затем выйти в эфир и спросить "ой, а нам не дали ни копейки! Это так не работает!"

В свою очередь Владимир Стефанский заявил, что в Почаеве не нарушили алгоритмов.

Почаевская больница является опорной больницей для лечения коронавируса, мы имели первый случай заражения и она сразу была определена опорной Министерством здравоохранения. Но помощи больница не получила,

– сообщил Стефанский.

Ситуация с коронавирусом в Почаеве: что известно

Город Почаев Кременецкого района Тернопольской области закрыли на въезд и выезд. Потому что в Почаевской лавре произошло возгорание коронавирусной инфекции.

Кроме того, в самом Почаеве сразу почти три десятка медиков местной больницы поместили на обсервацию, а медицинское учреждение закрыли. Коронавирус диагностировали у четырех медсестер.

В целом в Кременецком районе болеют 62 человека. На Тернопольщине количество инфицированных составляет – 499 человек.

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