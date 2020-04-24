Почему в Почаеве не готовы лечить больных COVID-19: объяснение Минздрава и позиция райсовета
В Почаеве не готовы больницы к противостоянию распространения коронавирусной инфекции. Председатель Кременецкого райсовета попросил помощи и финансирования у государства и отметил, что район не получил ничего от государства.
Об этом сообщил в эфире программы "Право на власть" на "1+1" председатель Кременецкого райсовета Владимир Стефанский.
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Владимир Стефанский – председатель Кременецкого районного совета обратился в Министерство здравоохранения с просьбой предоставить финансирование, средства и методы для борьбы с распространением коронавируса в области.
Хотел бы обратиться в Министерство здравоохранения, лично к Виктору Ляшко о помощи в преодолении этого кризиса. Потому что количество больных растет. На сегодня район не получил никакой финансовой помощи, ни копейки из бюджета район не получил для борьбы с коронавирусом,
– заявил Стефанский.
По его словам, все средства, которые есть сейчас, выделили из районного бюджета и собрали волонтеры, это сумма составляет более миллиона гривен, но этого недостаточно, чтобы обеспечить две больницы необходимыми средствами.
Он призвал Минздрав обратить внимание на "передовую борьбы с коронавирусом", не в областные больницы, не те заведения, которые имеют хорошее финансовое обеспечение, а на маленькие больницы.
Почему в Почаеве оказались не готовы к борьбе с коронавирусом
На такое обращение заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что так и будет продолжаться, пока не будут придерживаться алгоритмов Минздрава.
Четкий алгоритм такой: определены утвержденные учреждения здравоохранения, которые должны принимать больных коронавирусной болезнью, они должны заполняться пациентами.
В свою очередь Владимир Стефанский заявил, что в Почаеве не нарушили алгоритмов.
Почаевская больница является опорной больницей для лечения коронавируса, мы имели первый случай заражения и она сразу была определена опорной Министерством здравоохранения. Но помощи больница не получила,
– сообщил Стефанский.
Ситуация с коронавирусом в Почаеве: что известно
Город Почаев Кременецкого района Тернопольской области закрыли на въезд и выезд. Потому что в Почаевской лавре произошло возгорание коронавирусной инфекции.
Кроме того, в самом Почаеве сразу почти три десятка медиков местной больницы поместили на обсервацию, а медицинское учреждение закрыли. Коронавирус диагностировали у четырех медсестер.
В целом в Кременецком районе болеют 62 человека. На Тернопольщине количество инфицированных составляет – 499 человек.
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