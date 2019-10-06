Почему появляется "гусиная кожа" и как это лечить

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"Гусиная кожа": что делать
"Гусиная кожа": что делать / unsplash.com

В медицине такое состояние называется фолликулярный (пилярний) кератоз. Он возникает из-за закупорки волосяных фолликул.

Фолликулярный кератоз встречается довольно часто и связан он с образованием на коже с двух сторон (симметрично) на плечах, бедрах, щеках, нередко на ягодицах, а также в области спины роговых "пробок", будто мелких сухих прыщиков бледно-розового/красного/белого/с фиолетовым оттенком/коричневого цвета, рассказала дерматолог Светлана Якубовская.

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Почему возникает "гусиная кожа"?

Это заболевание передается по наследству и связано с нарушением производства кератина – одного из важных белков нашей кожи. Его образуется очень много, он начинает активно накапливаться, перекрывает отверстия волосяных фолликулов и препятствует нормальному росту волос.

Усиление таких высыпаний может быть зимой, когда низкая влажность и кожа становится сухой; в период полового созревания у подростков, при беременности, после родов. Постепенно с возрастом все эти симптомы проходят.

Фолікулярний кератоз не передається
Фолликулярный кератоз не передается

Как вылечить "гусиную кожу"?

Фолликулярный кератоз не передается и не опасен для здоровья. Главное – правильно ухаживать за кожей:

  1. Применять мягкие средства для мытья кожи;
  2. Дополнительно использовать губку, а также скраб;
  3. Кремы с мочевиной (Urea), молочной кислотой (Lactic acid), салициловой кислотой др.

Например :

  • Крем для тела от Topicrem UR10 (мочевина 10%; разрешен детям с 3 лет);
  • Akerat интенсивный увлажняющий крем от Avene (содержит мочевину 10%, 30%);
  • Rilastil XEROLACT [E] увлажняющий бальзам с 18% молочной кислоты/12% эмульсия;
  • ISISPHARMA Урелия 10 крем (10% мочевина) и др.

Также внешне назначаются местные кремы с ретиноидами.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Дерматология Красота
Источник: Здоров'я 24
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