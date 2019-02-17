Почему покалывает в груди: причины
Боли в грудной клетке могут длиться несколько секунд, а могут длиться несколько часов. Характер неприятных ощущений может быть разным: колючим, пронзительным и тому подобное.
У одних пациентов боль за грудной клеткой возникает при физической и эмоциональной нагрузке. Другие люди страдают от периодически возникающих покалываний в области сердца.
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Кардиолог Юрий Кремнев отмечает, что сердечные боли чаще всего давящие, жгучие, обычно возникают не в покое, а при нагрузке.
Если симптомы возникают ночью или в покое – это может свидетельствовать об атеросклерозе в коронарных сосудах, пишет 24apteka.
При покалывании в грудной клетке, нехарактерном для патологий сердца, стоит обратиться к терапевту или неврологу. Все потому, что это может быть связано с остеохондрозом, корешковым синдромом, патологией суставов грудино-ключичного сочленения, воспалительными процессами.
Боль в левой половине грудной клетки обычно не имеет отношения непосредственно к боли в сердце.
Боль в грудной клетке
Врач объясняет, что сердечная боль – боль за грудиной клеткой.
Если говорить о боли в в левой половине грудной клетки, наиболее частой причиной неврологического характера является невроз. Человек в состоянии психоэмоциональных проблем испытывает неприятные ощущения, причиной которых он считает проблемы с сердцем. Вторая распространенная причина боли за грудиной – межреберная невралгия.
Также причиной боли может быть артроз суставов ребер и грудины, гораздо реже – проявление остеохондроза.
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