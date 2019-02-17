Почему покалывает в груди: причины

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Боль в грудной клетке
Боль в грудной клетке / health.harvard.edu

Боли в грудной клетке могут длиться несколько секунд, а могут длиться несколько часов. Характер неприятных ощущений может быть разным: колючим, пронзительным и тому подобное.

У одних пациентов боль за грудной клеткой возникает при физической и эмоциональной нагрузке. Другие люди страдают от периодически возникающих покалываний в области сердца.

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Кардиолог Юрий Кремнев отмечает, что сердечные боли чаще всего давящие, жгучие, обычно возникают не в покое, а при нагрузке.

Если симптомы возникают ночью или в покое – это может свидетельствовать об атеросклерозе в коронарных сосудах, пишет 24apteka.

При покалывании в грудной клетке, нехарактерном для патологий сердца, стоит обратиться к терапевту или неврологу. Все потому, что это может быть связано с остеохондрозом, корешковым синдромом, патологией суставов грудино-ключичного сочленения, воспалительными процессами.

Боль в левой половине грудной клетки обычно не имеет отношения непосредственно к боли в сердце.

Біль у грудній клітині
Боль в грудной клетке

Врач объясняет, что сердечная боль – боль за грудиной клеткой.

Если говорить о боли в в левой половине грудной клетки, наиболее частой причиной неврологического характера является невроз. Человек в состоянии психоэмоциональных проблем испытывает неприятные ощущения, причиной которых он считает проблемы с сердцем. Вторая распространенная причина боли за грудиной – межреберная невралгия.

 
Межреберная невралгия – что это?
Это болевой синдром, возникающий при воспалении, раздражении или сдавливании межреберных нервов

Также причиной боли может быть артроз суставов ребер и грудины, гораздо реже – проявление остеохондроза.

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Теги: Здоровье Лечение
Источник: 24 Канал
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