Почему полезно жить у моря

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Жизнь у моря улучшает психическое состояние
Жизнь у моря улучшает психическое состояние / unsplash.com

Жизнь на берегу моря помогает справиться с тревожными и депрессивными состояниями и в целом делает людей счастливее.

В исследовании ученых из университета Эксетера приняли участие 26 тысяч британцев. У каждого шестого из них оказалось какое-то расстройство психики, причем чаще всего это были люди из малообеспеченных семей.

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Опрос и анализ данных показали, что те, кто живет менее чем в километре от моря, на 22% реже страдают от психических расстройств, чем те, кто живет в 50 и более километров от воды. Это касается и людей с низким уровнем дохода.

Люди, які живуть біля моря рідше страждають від психічних порушень
Люди, живущие у моря реже страдают от психических нарушений

"Когда речь заходит о психическом здоровье, эта защитная зона рядом с морем может сыграть важную роль, уменьшая разницу между людьми с высоким и низким доходом", – рассказал доктор Джо Гарретт, ведущий исследователь.

Ученые считают, что этот вид исследований является важным для убеждения правительств защищать, создавать и поощрять использование прибрежных участков.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Новости Здоровье Здоровье Психология Профилактика заболеваний Здоровая жизнь
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