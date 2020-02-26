Почему Pornhub обвиняют в пропаганде насилия

Pornhub – самый популярный сайт с порнографическим контентом. Впрочем, некоторые видео- и фотоматериалы оказываются там не по доброй воле участников. Некоторые из них – такие себе послания от бывших партнеров, а некоторые – настоящие истории изнасилования, зафиксированные на камеру.

Проблема заключается в том, что Pornhub это не контролирует и совсем не спешит удалять контент, даже если обращается потерпевшая сторона.

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В 2015 году компания Pornhub представила новые Правила пользователя, и согласно им видео, предоставленные без согласия участников, должны удаляться. Впрочем, поддержка сайта неохотно реагирует на жалобы.

Между тем активисты создали движение #NotYourPorn. Пострадавшие делятся своими историями и пытаются привлечь обидчиков к уголовной ответственности.

Активистка #NotYourPorn Кейт Айзекс рассказала, что ролики с изнасилованиями и порно-местью часто попадают на Pornhub в категории "любительского" или "домашнего" порно. Эти разделы пользуются особой популярностью у рекламодателей, поэтому активисты считают, что сайты намеренно игнорируют жалобы.

Мы ничего не можем сделать мошенникам, меньшим порносайтам, но крупные коммерческие сайты, такие как Pornhub, должны привлекаться к ответственности, но сейчас они не отвечают. Законодательные нормы не применяются к ним,

– заявляют активисты.

Сексуальное насилие на порносайтах

Зайдя на сайт, часто можно встретить заголовки вроде: "Ее трах*ли до слез", "Русскую школьницу *бут в машине" и тому подобное. Но это далеко не всегда просто "острые" заголовки.

К примеру, недавно BBC рассказали трагическую историю о 25-летней девушке Роуз Калембе. Когда ей было 14 лет, на нее напали двое мужчин. Роуз затянули в дом и насиловали в течение 12 часов, пока кто-то третий снимал это на видео.



Роуз в подростковом возрасте / BBC

Впоследствии девочку просто выбросили на улицу, в получасе ходьбы от ее дома. Когда она пришла домой – из головы текла кровь. Семья сразу обратилась в полицию, но девушка не знала своих обидчиков. На следующий день Роуз хотела совершить суицид.

Через несколько месяцев ее одноклассники начали распространять порно-видео с ее участием, которое разместили на Pornhub. Она пережила издевательства одноклассников и травлю от их родителей, которые называли девочку проституткой, запрещая своим детям общаться с Роуз. Семья приложила большие усилия, чтобы видео исчезло с сайта.

Самым могущественным оружием насильника является наше молчание,

– заявила Роуз.

На вопрос журналистов, почему видео с названиями, подобными изнасилованию Роуз, все еще активны на Pornhub, компания ответила: "Мы позволяем все формы сексуального самовыражения, которые соответствуют нашим Условиям использования, и хотя некоторые люди могут считать эти фантазии нецелесообразными, они привлекают многих людей во всем мире и защищены разными законами свободы слова".

Журналисты BBC разговаривали с одной женщиной, которая попала в похожую ситуацию. Она направила компании несколько электронных писем и оставила просьбу в комментариях под видео, но ее игнорировали. Кроме этого, видео распространилось на многих меньших порносайтах.

Юристы Pornhub сказали, что "не знают о такой ситуации". Видео удалили только через несколько дней после того, как представители BBC самостоятельно предоставили ссылки на видео и продемонстрировали скриншоты комментариев и писем женщины, в которых она обращается к Pornhub.

Порно-месть от бывших

Российское представительство BBC рассказало о женщине, семья которой пострадала из-за ее прежних отношений.

Тогда пара сняла 6 домашних роликов порнографического характера. Через длительное время после разрыва отношений, муж сестры женщины увидел эти видео на известном порнографическом сайте.

Пострадавшая не давала согласия на публикацию и вообще не планировала кому-то это показывать. Видео удалили где-то через неделю после жалобы, впрочем некоторые успели скачать ролики и смонтировать их в нарезку. Все обращения к Pornhub и в полицию оказались тщетными, и смонтированный ролик так и остался на просторах сайта.

Кроме самой жертвы и ее новых отношений, больше всего эта ситуация ударила по ее дочке-подростку.

#NotYourPorn рассказывают множество подобных историй женщин и даже детей, которые не боятся об этом молчать.

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