Почему после колготок чешется кожа на ногах и как этого избежать

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Зуд после колготок
Зуд после колготок / bracatus

Зуд и шелушение кожи под колготками – частое явление, однако к врачу с этой проблемой обращаются крайне редко. Преимущественно эта проблема беспокоит зимой, когда приходится согреваться всеми доступными методами.

Конечно, эта проблема частично спровоцирована трением колготок о кожу, однако эта проблема непосредственно связана с ее сухостью, рассказывает врач-дерматолог Данная Евграфова.

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Сухость кожи на ногах может возникнуть из-за недостатка воды в организме, нарушения функции щитовидной железы, возрастных и гормональных изменений (включая беременность), посещения бассейна, злоупотребления горячими ваннами и таблетками для похудения, а также ультрафиолетового облучения.


Что делать, если зимой чешутся ноги после колготок

Что делать, чтобы после колготок не чесалась кожа

  • Принимайте только теплый душ или ванну. Сухой воздух, мыло и горячая вода могут истощать кожу и еще больше сушить ее.
  • Используйте мягкие очищающие средства и масла для купания.
  • После ванных процедур не трите кожу полотенцем – лучше слегка промокните ее насухо.
  • Пользуйтесь увлажняющими кремами и мазями, прекрасно подходит молочко с мочевиной. Применяйте увлажняющее средство, когда ваша кожа еще мокрая – это поможет удержать влагу в кожном барьере.
  • Если вы не можете справиться с проблемой самостоятельно – обратитесь к специалисту.

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Теги: Лечение Новости Здоровье Здоровье Медицина Дерматология Профилактика заболеваний
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