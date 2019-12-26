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Почему постоянно хочется двигать ногами: новое открытие ученых

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Синдром беспокойных ног / unsplash.com

Синдром беспокойных ног - это довольно неприятный симптом, который может быть причиной бессонницы. Такое положение обычно возникает из-за внутреннего дискомфорта. До сих пор не были установлены причины синдрома, а теперь ученые смогли объяснить, почему так происходит.

Исследователи из Германии, Австралии и США, сделали открытие, которое позволит найти лекарства против синдрома беспокойных ног, пишет EurekAlert.

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Часто синдром беспокойных ног является причиной бессонницы.

 
Синдром беспокойных ног – что это?

Синдром беспокойных ног (СБН) – состояние нервной системы, при котором у человека возникает непреодолимое желание двигать ногами, в основном в покое и в ночное время

Пациенты жалуются на неприятные симптомы, такие как покалывание, жжение и болезненные судороги. По расчетам специалистов, синдром беспокойных ног – причина 15% случаев бессонницы.

Открытие ученых

Изучив работу моторных нейронов у здоровых людей и пациентов с синдромом беспокойных ног, ученые пришли к выводу, что причины заболевания лежат в повышенной возбудимости нейронов, иннервирующих мышцы ног.


Синдром беспокойных ног является достаточно распространенным заболеванием/Фото:Unsplash

А это соответственно приводит к увеличению числа сигналов, которыми обмениваются нервные клетки.

По мнению ученых, сократив это число до нормального уровня, можно справиться с симптомами заболевания.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Здоровье Здоровая жизнь Новости Здоровье
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